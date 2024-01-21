Λογαριασμός
Πάτρα: Κατέρρευσε οροφή μέσα σε κλινική του Νοσοκομείου Ρίου

Ακούγοντας το θόρυβο συγγενείς ασθενών βγήκαν έξω από τους θαλάμους

Νοσοκομειο

Τμήμα της οροφής στη Β’ Ορθοπεδική Κλινική του νοσοκομείου Ρίου κατέρρευσε, σύμφωνα με ρεπορτάζ του thebest.gr, και όπως αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες, ξεκόλλησαν και αλουμινένια στηρίγματα.

Ακούγοντας μάλιστα, το θόρυβο συγγενείς ασθενών βγήκαν έξω από τους θαλάμους. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν περπατούσε κάποιος στο διάδρομο και δεν υπήρχε τραυματισμός.

Πηγή: thebest.gr

