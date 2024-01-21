Πολλά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά αύριο 22/1 λόγω της κακοκαιρίας.

Αναλυτικά:

Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ισχύσει για τους δήμους:

Εορδαίας

Πρεσπών

Φλώρινας

ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ Φλώρινας

Αμυνταίου

Στους ανωτέρω δήμους, οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Παιδικοί σταθμοί:

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά εκτός από αυτούς στις Δημοτικές Κοινότητες Λεχόβου και Βαρικού, οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί.

Στην Καστοριά, αναμένεται ανακοίνωση στις 18.00μμ. Έως τώρα, υπήρχε η σκέψη να ξεκινήσει η λειτουργία των σχολείων στις 10.00, εξετάζεται όμως το ενδεχόμενο να μην ανοίξουν καθόλου.

Τα σχολεία του Δήμου Βελβεντού θα ξεκινήσουν στις 10.00 ενώ μία ώρα αργότερα από το κανονικό θα ξεκινήσουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο δήμο Βοϊου (δυτ.Μακεδονία)

Ενδέχεται να υπάρξουν περισσότερες ανακοινώσεις σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων αύριο Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2024.

Πηγή: skai.gr

