Χαλκίδα: Θρήνος και οργή στην κηδεία του 43χρονου που δολοφονήθηκε από την 39χρονη

Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιείται αυτή την ώρα η κηδεία του 43χρονου Σάκη τον οποίο δολοφόνησε στη Χαλκίδα η 39χρονη δράστις το πρωί του Σαββάτου 20 Ιανουαρίου.

Ράγισε καρδίες η μητέρα του 43χρονου πού έφτασε στην εκκλησία υποβασταζόμενη από τους συγγενείς.

Τραγική φιγούρα στην κηδεία ήταν και η γυναίκα του 43χρονου, η οποία ήταν και η πρώτη που αντίκρισε νεκρό τον άντρα της κάτω από το σπίτι τους, λίγο μετά τις 08.00 το πρωί του Σαββάτου.

Πλήθος κόσμου βρίσκεται από νωρίς στον ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου στα Λουκίσσια, για να αποχαιρετήσει τον άτυχο Σάκη που δολοφονήθηκε από την 39χρονη στη Χαλκίδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος έπεσε νεκρός έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε από την 39χρονη γυναίκα που έχει συλληφθεί.

