Υπό τον μανδύα εκπαιδευτικού φορέα και δηλώνοντας ως έδρα διεύθυνση, όπου στην πραγματικότητα λειτουργούν οίκοι ανοχής, επιτήδειοι ίδρυσαν Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), προσελκύοντας ανυποψίαστους σπουδαστές, τους οποίους εξαπατούσαν, όπως προέκυψε από εισαγγελική έρευνα που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η συγκεκριμένη εταιρεία ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2022, αποτελώντας τη διάδοχη κατάσταση Σωματείου με έδρα την Καβάλα, το οποίο είχε βρεθεί κατά το παρελθόν στο επίκεντρο έρευνας των διωκτικών αρχών, ύστερα από μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας.

Ως δήθεν εργαστήρι σπουδών, με παρουσία σε διάφορες περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια, η υπό έρευνα ΑΜΚΕ -με διαχειρίστρια και νομική εκπρόσωπο μια 59χρονη, ταμία έναν 67χρονο και πρόεδρο μια 56χρονη- δρούσε κατά παράβαση των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών και αφορούν τον τίτλο τους, την αδειοδότησή τους, τις κτηριακές εγκαταστάσεις, το διδακτικό προσωπικό τους κ.ά, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Μάλιστα, η ίδια εταιρεία φέρεται να χρησιμοποιούσε, προσχηματικά και εν αγνοία τους, προσωπικά δεδομένα καθηγητών Πανεπιστημίου, οι οποίοι υποτίθεται πως μετέχουν στον δήθεν εκπαιδευτικό φορέα και ορίσθηκαν ως μέλη της «Επιστημονικής Επιτροπής Εκπαίδευσης» της εταιρείας.

Κατά τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των εμπλεκόμενων προσώπων, σκοπός τους ήταν να προσποριστούν παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι εις βάρος της 59χρονης είχε σχηματιστεί δικογραφία για τη φερόμενη δράση της ως ταμίας του Σωματείου με έδρα την Καβάλα, που λειτουργούσε με το ψευδεπίγραφο του εκπαιδευτικού φορέα, υλοποιώντας δήθεν προγράμματα σε συνεργασία με πανεπιστημιακό φορέα (με ανύπαρκτες συμβάσεις), ενώ χορηγούσε και σχετικές βεβαιώσεις παρακολούθησης των προγραμμάτων αυτών, χωρίς την άδεια του Υπουργείου Παιδείας. Για την υπόθεση αυτή έχει ήδη παραπεμφθεί να δικαστεί στο αρμόδιο Δικαστήριο.

Τι απαντούν

Από την Αστική μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη λάβαμε την παρακάτω εξώδικη δήλωση- πρόσκληση, η οποία δημοσιεύεται αυτούσια:





Αναγνώσαμε με έκπληξη και οργή ένα δημοσίευμα στην ιστοσελίδα σας το οποίο είναι ψευδέστατο

και άκρως συκοφαντικό.

Αυτό βασίζεται στο από 23-1-2024 Δελτίο Τύπου της Αστυνομίας το οποίο περιέχει αναλήθειες και

ενέχει σκοπιμότητα στη διατύπωση του.

Πλην όμως εσείς δεν αρκεστήκατε στην αναπαραγωγή του Δελτίου Τύπου της Αστυνομίας αλλά

προχωρήσατε σε αυτοσχεδιασμούς και σε αυθαίρετα και άκρως προσβλητικά συμπεράσματα

χαρακτηρισμούς και κρίσεις

ΤΑ ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Στον τίτλο του δημοσιεύματός σας με μεγάλα έντονα γράμματα τα οποία εξασφαλίζουν την προσοχή

του αναγνώστη, τον προκαταλαμβάνουν και είναι δηλωτικά του περιεχομένου του δημοσιεύματος

αναγράφεται «εταιρεία με έδρα... οίκο ανοχής»

που σημαίνει και έτσι προδήλως το αντιλαμβάνεται ο κάθε αναγνώστης ότι η εταιρεία στεγάζεται

και έχει την έδρα της σε οίκο ανοχής.

- Το Δελτίο Τύπου της Αστυνομίας σημειωτέον αναφέρει (όχι στον τίτλο του) αλλά σε κάποιο σημείο

του κειμένου του ότι ως έδρα δηλώνεται χώρος που έχει ενοικιασθεί σε διεύθυνση όπου υφίστανται

οίκοι ανοχής.

Επομένως ο τίτλος αυτός είναι αυθαίρετη επινόηση και δημιουργία του συντάκτη του άρθρου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η Αστυνομία γνωρίζει την ακριβή διεύθυνση της έδρας της εταιρείας που βρίσκεται στην οδό Φρίξου 15,

στη Θεσσαλονίκη στον 1ο όροφο και είναι ένας χώρος γραφείου που έχει μισθωθεί με το από 27/12/2022

Μισθωτήριο Συμφωνητικό Επαγγελματικού Χώρου από την Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε με την επωνυμία

Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας (που είναι μια εταιρεία που εκμισθώνει χώρους – γραφεία προς

τυπική και νόμιμη έδρα νομικών και φυσικών προσώπων και διαθέτει 5 συγκροτήματα στην

Θεσσαλονίκη, στις διευθύνσεις Λεωφόρος Νίκης 47, Φρίξου 15, Βάκχου 20, Καισαρείας 12, Παρμενίδου).

Η Αστυνομία φυσικά γνωρίζει την διεύθυνση της έδρας της εταιρείας μας καθώς έχει στα χέρια της το

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ το οποίο της έχουμε προσκομίσει, ΟΜΩΣ σκοπίμως αποσιωπά τα παραπάνω στοιχεία (τα

οποία εξ άλλου είναι πολύ απλό να τα διαπιστώσει ο οποιοσδήποτε με μια περιήγηση στο διαδίκτυο) και

με σαφή πρόθεση υποτίμησης και προσβολής της εταιρείας και του προσώπου των μελών της αναφέρει

ότι η έδρα της είναι σε διεύθυνση όπου υφίστανται οίκοι ανοχής.

Σε σχέση με αυτό αλλά και για το υπόλοιπο περιεχόμενο του δελτίου τύπου θα αναζητηθούν δεόντως οι

ευθύνες.

ΕΣΕΙΣ όμως υπερθεματίζοντας, με το δημοσίευμα σας και μάλιστα στον κεντρικό τίτλο αυτού, με σαφή

πρόθεση δυσφήμησης «τοποθετήσατε» την έδρα της εταιρείας (ΟΧΙ σε διεύθυνση όπου υφίστανται οίκοι

ανοχής) ΑΛΛΑ σε οίκο ανοχής.

Βεβαίως ο παραπάνω τίτλος και τα σχετικά σχόλια εκτός από αυτονόητα ψευδή και άκρως

συκοφαντικά είναι γελοία, και καταδεικνύουν έλλειψη στοιχειώδους σοβαρότητας και αξιοπιστίας ΚΑΙ

αντίκεινται στη δημοσιογραφική δεοντολογία ΚΑΙ στην αντικειμενική και αμερόληπτη ενημέρωση.

Όλα αυτά συνιστούν παράνομη, καταχρηστική και αντικείμενη στη δημοσιογραφική δεοντολογία

συμπεριφορά, έχουν δε ως αποτέλεσμα να υποστούμε βαρύτατη προσβολή και ανυπολόγιστη ηθική

βλάβη, ΚΑΙ ως εταιρεία αλλά και τα μέλη της ατομικά και θα επιδιώξουμε δικαστικά την άμεση

αποκατάστασή της.

=== Επιπλέον και προς αποκατάσταση της αλήθειας σας επισημαίνουμε τα παρακάτω τα οποία

ζητούμε να δημοσιευτούν

Α) Στο δελτίο τύπου της Αστυνομίας παραπλανητικά αναγράφεται ότι σύμφωνα με το καταστατικό της

εταιρείας μας πρόκειται για εκπαιδευτικό φορέα. Αυτό δεν είναι αληθές αφού στο Καταστατικό

απαριθμούνται οι σκοποί της Εταιρείας οι οποίοι πέραν του εκπαιδευτικού αφορούν τον Πολιτισμό, τον

Εθελοντισμό την Τρίτη Ηλικία, το Περιβάλλον την Ειδική Αγωγή κλπ., και η Εταιρεία αποσκοπεί να

παράσχει στα μέλη της τη δυνατότητα να αξιοποιούν τον δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους και να

τα καταστήσει ενεργούς πολίτες με συμμετοχή, προσφορά & κοινωνική και ανθρωπιστική δράση.

Όλα αυτά τελούν σε γνώση της Αστυνομίας (διότι διενεργεί προκαταρκτική εξέταση και έχει όλα τα

στοιχεία και φυσικά έχει λάβει γνώση του Καταστατικού) γι’ αυτό θεωρούμε τουλάχιστον περίεργο

και σκοπούμενο το να επιχειρείται να εμφανιστεί ότι ο σκοπός της σχετίζεται αποκλειστικά με την

εκπαίδευση και δη την επαγγελματική !!!!

Εξ άλλου και στον ΚΑΔ ως ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ της Εταιρείας αναφέρεται : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Β) Στο δελτίο τύπου της Αστυνομίας επίσης παραπλανητικά αναγράφεται ότι η εν λόγω εταιρεία,

σύμφωνα με Νομοθετικό Διάταγμα, αποτελεί εργαστήριο ελευθέρων σπουδών !!!

Σύμφωνα με ποιό Νομοθετικό Διάταγμα ??? Με κανένα.

Και συνεχίζει … «χωρίς ωστόσο να γίνεται χρήση του χαρακτηρισμού αυτού (στον τίτλο του, ιστοσελίδα κλπ)

και παραβιάζοντας τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών

και αφορούν τον τίτλο τους, την αδειοδότησή τους, τις κτηριακές εγκαταστάσεις, το διδακτικό προσωπικό

τους κλπ.»

Επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με εγκεκριμένο και δημοσιευμένο

το Καταστατικό της από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Τι σχέση έχει με τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών ??? Απολύτως καμία.

Πως λοιπόν θα χρησιμοποιούσαμε στον τίτλο και στην ιστοσελίδα μας το χαρακτηρισμό του εργαστήριου

ελευθέρων σπουδών ??? αφού δεν είμαστε τέτοιο.

Διότι τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών για τη λειτουργία τους όντως προϋποθέτουν αδειοδότηση,

κτηριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, διδακτικό προσωπικό κλπ, και φυσικά μεγάλους οικονομικούς

πόρους κάτι το οποίο ούτε διαθέτουμε ούτε μας ενδιαφέρει ούτε μας αφορά.

Η εταιρεία μας είναι ένας από τους εκατοντάδες μη κερδοσκοπικούς φορείς που υπάρχουν στην

Ελλάδα και αποσκοπεί στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των μελών της, στην ενεργοποίηση &

ευαισθητοποίηση τους ως πολιτών, στη συμμετοχή στα κοινά και στη συνεισφορά τους προς τους

συνανθρώπους τους, και οι μοναδικοί πόροι που διαθέτει για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του

και για την υλοποίηση των δράσεων του είναι η ετήσια συνδρομή των μελών του.

Γ) Στο δελτίο τύπου της Αστυνομίας παραπλανητικά και «περίεργα» αναγράφεται ότι δήθεν

διαπιστώθηκε ότι η Α.Μ.Κ.Ε. λειτουργεί με σκοπό τον προσπορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους

άνω των (120.000) ευρώ, Τι σημαίνει αυτό στα απλά ελληνικά ???

α) Κατ’ αρχήν από που διαπιστώθηκε ??? - Από πουθενά. Αν υπήρχε κάποιο στοιχείο θα αναφερόταν

Β) Δήθεν λειτουργεί με σκοπό τον προσπορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους άνω των 120.000€.

Τι θα πει αυτό ???

Όχι ότι έχει προσπορίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, διότι τότε θα αναφερόταν ποιο είναι το ποσό

προσπορισμού ….. Αλλά … αορίστως ότι υπάρχει σκοπός να προσπορισθεί τέτοιο ποσό στο μέλλον… !!!

Και πως προσδιορίζεται ότι αυτό το υποτιθέμενο περιουσιακό όφελος ότι θα είναι άνω των 120.000 €

ΚΑΙ πως προσδιορίζεται ότι θα είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟ ??? αφού δεν υπάρχει.

Αυτά δεν είναι απλώς νομικά αβάσιμα και συκοφαντικά αλλά αποτελούν λογικές ασυναρτησίες

ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ δημοσιευτήκαν με τόση ευκολία και προχειρότητα σε Δελτίο Τύπου της Αστυνομίας και

οι προφανείς ευθύνες θα αναζητηθούν δεόντως και άμεσα.

Δ) Αναφορικά με τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής

Η Επιστημονική Επιτροπή δεν αποτελεί όργανο της ΑΜΚΕ από αυτά που ρητά προβλέπονται στο

Καταστατικό της ΟΥΤΕ είναι υποχρεωτικό εκ του νόμου μία ΑΜΚΕ είναι να έχει επιστημονική επιτροπή

= Όλοι όσοι συμπεριελήφθησαν στην Επιτροπή ενημερώθηκαν σχετικώς και συμφώνησαν, εξ άλλου η

επιστημονική τους ιδιότητα είναι ήδη δημοσιοποιημένη από τους ίδιους και φυσικά δεν υπάρχει σχετική

καταγγελία εκ μέρους των.

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΤΕΚΔΙΚΗΣΗΣ

Επειδή η αληθής αιτία της εν γένει καταδίωξης της εταιρείας καθώς και του προϋπάρχοντος Σωματείου

για το οποίο γίνεται αναφορά στο δελτίο τύπου, είναι η προσπάθεια αντεκδίκησης που επιχειρείται με

συνεχείς καταγγελίες προσώπου γνωστού στην Καβάλα με πολυετείς δικαστικές διενέξεις που έχουν

καταλήξει όλες σε βάρος του με επιδίκαση ποσών αποζημίωσης δεκάδων χιλιάδων ευρώ και προς

εκτέλεση των σχετικών τελεσιδίκων αποφάσεων επίκειται πλειστηριασμός περιουσιακών του στοιχείων,

και το οποίο πρόσωπο επίσης παραπέμπεται να δικασθεί με τις κατηγορίες της συκοφαντικής

δυσφήμησης κατ' εξακολούθηση της ψευδούς καταμήνυσης και της ψευδορκίας

--------------------------

= ΕΠΕΙΔΗ συνεπώς με βάση όλα τα παραπάνω δεν υπάρχει ούτε έχει διαπιστωθεί κάποια αξιόποινη

πράξη που να δικαιολογεί την έκδοση και ανάρτηση αυτού του δελτίου τύπου παρά μόνο η δημιουργία

απαξιωτικών και αποδοκιμαστικών εντυπώσεων στο κοινό με την υπαινικτική αναφορά περί δήθεν

λειτουργίας της έδρας της εταιρείας σε οίκο ανοχής.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΑ

ΔΙΟΤΙ ΕΣΕΙΣ με το δημοσίευμα σας και μάλιστα στον κεντρικό τίτλο αυτού, με σαφή πρόθεση δυσφήμησης

αναγράφετε ότι η εταιρεία στεγάζεται και έχει την έδρα της σε οίκο ανοχής.

Ο παραπάνω τίτλος και τα σχετικά σχόλια εκτός από αυτονόητα ψευδή παραπλανητικά και άκρως

συκοφαντικά στερούνται στοιχειώδους σοβαρότητας και αξιοπιστίας ΚΑΙ αντίκεινται στη

δημοσιογραφική δεοντολογία ΚΑΙ στην αντικειμενική και αμερόληπτη ενημέρωση.

Αυτά συνιστούν συμπεριφορά παράνομη, καταχρηστική και αντικείμενη στο καθήκον αληθείας, έχουν

δε ως αποτέλεσμα να υποστούμε βαρύτατη προσβολή και ανυπολόγιστη ηθική βλάβη, ως εταιρεία αλλά

και ως μέλη της ατομικά, γι’ αυτό θα επιδιώξουμε δικαστικά την άμεση αποκατάστασή της.

Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να παύσει να αιωρείται αυτή η ολοφάνερα ψευδής

παραπλανητική εντύπωση και συκοφαντική σε βάρος μας πληροφορία

ΚΑΙ Με δεδομένο ότι αποκλειστικός σκοπός του επίμαχου δημοσιεύματος σας ήταν η ορθή αληθής

και αντικειμενική ενημέρωση του κοινού

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

α) Να ζητήσετε δημόσια συγγνώμη αναφορικά με τον τίτλο που θέσατε «εταιρεία με έδρα... οίκο

ανοχής» διαβεβαιώνοντας κατηγορηματικά ότι δεν είναι αληθές και πρόκειται περί σοβαρότατου

λάθους και δεν αφορά την εταιρεία μας

β) ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΤΕ άμεσα ήτοι εντός δύο (2), το αργότερο, ημερών ως επιβάλλει η

δημοσιογραφική δεοντολογία η ίση και δίκαια μεταχείριση όλων των μερών αλλά ΚΑΙ η αντικειμενική

και αμερόληπτη ενημέρωση στην ίδια ή σε ανάλογη θέση του ως άνω ηλεκτρονικού σας εντύπου

όπου καταχωρίσθηκε το επίμαχο δημοσίευμα, ΟΛΟΚΛΗΡΗ την παρούσα ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ –

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ που σας αποστέλλουμε, - ώστε ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

οι συκοφαντικές διαδόσεις

και γ) να μας κοινοποιήσετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση αποστολής τα αντίστοιχα

δημοσιεύματα αποκατάστασης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25 Ιανουαρίου 2024

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας για την υπόθεση:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχηματίσθηκε δικογραφία, στο πλαίσιο συνεχιζόμενης αστυνομικής έρευνας, για αδικήματα που τελέστηκαν από εταιρεία που λειτουργούσε ως εκπαιδευτικός φορέας

Στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας που αφορούσε στη διακρίβωση αδικημάτων που τελέστηκαν από Σωματείο που χαρακτηριζόταν ως εκπαιδευτικός φορέας, με υπεύθυνη 58χρονη (τότε) ημεδαπή, που είχε έδρα την Καβάλα (σχετ. το από 27-09-2023 Δ.Τ. της Υπηρεσίας μας), έπειτα από παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης διερευνήθηκε σε συνέχεια της παράνομης δράσης του προαναφερόμενου σωματείου, η λειτουργία Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (Α.Μ.Κ.Ε.).

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η ανωτέρω εταιρεία ιδρύθηκε την το Σεπτέμβριο του 2022 και δραστηριοποιείται σε διάφορες πόλεις της Χώρας, ενώ σύμφωνα με το καταστατικό της πρόκειται για εκπαιδευτικό φορέα που πραγματοποιεί μαθήματα σε επί μέρους τομείς όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, κοινωνιολογία και αποτελεί διάδοχη κατάσταση του παραπάνω Σωματείου.

Επιπλέον προέκυψε, ότι η εν λόγω εταιρεία, σύμφωνα με Νομοθετικό Διάταγμα, αποτελεί εργαστήριο ελευθέρων σπουδών, το οποίο λειτουργεί η ίδια υπεύθυνη ως διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπος, από κοινού με 67χρονο ημεδαπό ως ταμία και 56χρονη ημεδαπή ως πρόεδρο, χωρίς ωστόσο να γίνεται χρήση του χαρακτηρισμού αυτού (στον τίτλο του, ιστοσελίδα κλπ) και παραβιάζοντας τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών και αφορούν τον τίτλο τους, την αδειοδότησή τους, τις κτηριακές εγκαταστάσεις, το διδακτικό προσωπικό τους κλπ.

Από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι η Α.Μ.Κ.Ε. λειτουργεί με σκοπό τον προσπορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους άνω των (120.000) ευρώ, ενώ για την επίτευξη του στόχου τους, χρησιμοποιήθηκαν, προσχηματικά, εν αγνοία τους προσωπικά δεδομένα καθηγητών Πανεπιστημίου που υποτίθεται μετέχουν σε αυτήν και ορίσθηκαν ως μέλη της «Επιστημονικής Επιτροπής Εκπαίδευσης» της εταιρείας, για να προσδοθεί σε αυτή το ανάλογο επίπλαστο κύρος, γεγονός το οποίο αγνοούσαν. Επιπλέον προέκυψε ότι τόσο το προαναφερόμενο σωματείο όσο και η ανωτέρω εταιρεία, δεν έχουν πραγματική – φυσική έδρα, γραφεία – εγκαταστάσεις (όπως προβλέπεται), άλλα ως έδρα δηλώνεται χώρος που έχει ενοικιασθεί σε διεύθυνση όπου υφίστανται οίκοι ανοχής.

Σε βάρος της 59χρονης (σήμερα) υπεύθυνης και των έτερων δύο (2) συνεργών της σχηματίσθηκε δικογραφία για πλαστογραφία, λειτουργία εν τοις πράγμασι εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών χωρίς αναγραφή του τίτλου εργαστήριο ελευθέρων σπουδών και παράβαση Νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, η οποία υποβλήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

