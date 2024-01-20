Πρωτοφανές έγκλημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Χαλκίδα, όταν μια 39χρονη γυναίκα σκότωσε έναν 43χρονο άνδρα στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας δέχτηκε τουλάχιστον 20 μαχαιριές στο στήθος.

Από το σημείο της δολοφονίας

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το ζευγάρι, που διατηρούσε σχέση, διαπληκτίστηκε έντονα στη μέση του δρόμου. Τότε, σύμφωνα με τις έως τώρα καταθέσεις, η 39χρονη, επάνω στον καυγά, φέρεται να έβγαλε ένα μαχαίρι και επέφερε πολλές μαχαιριές στο στήθος του 43χρονου που ήταν μοιραίες.

Σύμφωνα με το evima.gr, ο 43χρονος ήταν ξυλουργός στο επάγγελμα και έφευγε κάθε μέρα νωρίς για να πάει στη δουλειά του. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 08.00 το πρωί σε κεντρική οδό της Χαλκίδας κοντά στο 4ο Γυμνάσιο.

Η αστυνομία σύμφωνα με πληροφορίες έχει προχωρήσει στην σύλληψη μιας γυναίκας η οποία οδηγήθηκε στην Ασφάλεια Χαλκίδας. Μάλιστα, η γυναίκα είπε αμέσως στους αστυνομικούς «εγώ το έκανα», ενώ όταν εκείνοι την ρώτησαν γιατί, εκείνη τους είπε πως θα τα πει όλα στην ασφάλεια της Χαλκίδας.

Παράλληλα, εκτός από τη δολοφόνο προσήχθη ακόμη μία γυναίκα, η οποία βγήκε στο μπαλκόνι εκείνη την ώρα και είδε μπροστά της όλο το αποτρόπαιο σκηνικό.

Από τις Αρχές διερευνώνται τα κίνητρα του εγκλήματος, ενώ στελέχη της Ασφάλειας βρίσκονται στο σημείο για την συλλογή στοιχείων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.