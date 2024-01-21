Λογαριασμός
Άγρια επίθεση σε 16χρονο από 42χρονο για μία... προσπέραση

Ο 16χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα 

ξυλοδαρμός 16χρονου

Έναν ανήλικο μαθητή φέρεται να χτύπησε ένας 42χρονος οδηγός στον Βόλο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα gegonota.news, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή “Φυτόκο” της Νέας Ιωνίας, όπως αναφέρθηκε στις αρχές. Ο ανήλικος δέχθηκε άγρια επίθεση από τον 42χρονο, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα, με την υπόθεση να έχει ήδη καταγγελθεί στην αστυνομία.

Αφορμή για το πρωτοφανές επεισόδιο στάθηκε η επικίνδυνη προσπέραση που πραγματοποίησε ο 42χρονος με το αυτοκίνητό του. Αυτή η επικίνδυνη κίνηση του 42χρονου οδηγού, έθεσε σε κίνδυνο τον 16χρονο δικυκλιστή που βρισκόταν στην απέναντι λωρίδα. 

Το νεαρό παιδί, τρομαγμένο, φαίνεται πως έκανε νόημα στον 42χρονο για να είναι πιο προσεκτικός. Ο 42χρονος άνδρας , αντί να λάβει υπόψη του την  συμβουλή του νεαρού, αντέδρασε με οργή, οδηγώντας στον ξυλοδαρμό και τον τραυματισμό του ανήλικου παιδιού.

Πηγή: gegonota.news

