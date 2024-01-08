Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεσε η οικογένεια του 32χρονου αστυνομικού που δολοφονήθηκε, εκτός υπηρεσίας, σε μπαρ της Θεσσαλονίκης, από 44χρονο, υπήκοο Νορβηγίας. Το πρωί, η συνήγορος της οικογενείας προσήλθε στον 4ο τακτικό ανακριτή που διενεργεί την κύρια ανάκριση, δηλώνοντας παράσταση πολιτικής αγωγής.

Το έγκλημα συνέβη τα ξημερώματα της 28ης Δεκεμβρίου, σε μπυραρία επί της οδού Κατσιμίδη, δίπλα ακριβώς από την έδρα των ΜΑΤ. Ο 32χρονος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. διασκέδαζε με τον συνομήλικο κουμπάρο του, όταν, υπό άγνωστες συνθήκες, ξέσπασε καβγάς με τον 44χρονο, θαμώνα στο ίδιο μαγαζί. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, υπήρξε λογομαχία για ασήμαντη αφορμή, στη συνέχεια της οποίας ο Νορβηγός μαχαίρωσε στο πόδι τον κουμπάρο. Ο 32χρονος έσπευσε να μεσολαβήσει και δέχθηκε θανατηφόρο τραύμα στον λαιμό.

Στην απολογία του, ο αλλοδαπός κατηγορούμενος (διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία), επικαλέστηκε κενά μνήμης λόγω της μέθης του, ενώ ανέφερε ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και γι' αυτό τον λόγο υπέβαλε αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές Διαβατών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

