Αυξάνονται επικίνδυνα τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας γεγονός που αποτυπώνεται και στην πόλη της Λάρισας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου και συγκεκριμένα από τον συμβουλευτικό του σταθμό του, ο οποίος μεταξύ άλλων κοινωνικών προβλημάτων ασχολείται και με θέματα βίας.

Τα περιστατικά αυτά - όπως καταγράφονται και οδηγούνται στην ποινική διαμεσολάβηση - φαίνεται πως είναι αυξημένα κατά 70% το τελευταίο εξάμηνο στο νομό της Λάρισας, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπεύθυνη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων, Βασιλική Δοβλατανιώτη. Η ίδια είπε πως «υπάρχει μια έξαρση σοβαρή τα τελευταία χρόνια του φαινομένου των περιστατικών που αφορούν κυρίως κακοποιήσεις γυναικών αλλά και άλλα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και στον νομό Λάρισας», τονίζοντας πως πρόκειται για «ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που χρήζει προσοχής» και πρέπει «να στρέψουμε όλοι τα βλέμματα για την αντιμετώπιση του».

Η κυρία Δοβλατανιώτη σημείωσε παράλληλα πως αυτήν την περίοδο στη Λάρισα στη δομή κακοποιημένων γυναικών που λειτουργεί στη πόλη φιλοξενούνται το τελευταίο διάστημα 13 παιδιά και 7 γυναίκες που έχουν βρεθεί σε καθεστώς βίας, προσθέτοντας ότι οι αιτίες είναι πολλές όπως «η οικονομική κρίση και η δυσχέρεια, αλλά και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις βαθιές κοινωνικές αιτίες και σχετίζονται με τις πάσης φύσεως εξαρτήσεις, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό τις ψυχιατρικές νόσους, τις διακρίσεις, τα κοινωνικά και οικονομικά αδιέξοδα και πολλά άλλα».

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον 300 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης γυναικών καταγράφονται κάθε χρόνο στον νόμο Λάρισας μόνον από τον συμβουλευτικό σταθμό του δήμου.

Σύμφωνα, με όσα συζητήθηκαν στην ημερίδα με θέμα «Ενδοοικογενειακή Βία / Δράσεις Πρόληψης και Διαχείριση Περιστατικών», που διοργάνωσε η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Λάρισας στο Πάρκο Καινοτομίας «JOIST», τον περασμένο Μάιο, περισσότερα από 200 περιστατικά έχουν καταγραφεί από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Λάρισας της αστυνομικής διεύθυνσης της περιοχής και στο μεγαλύτερο ποσοστό τους αφορούν γυναίκες (σύντροφοι, σύζυγοι και μητέρες).

Αξίζει να τονιστεί πως στη πόλη της Λάρισας λαμβάνονται πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργαζόμενων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Νομαρχιακού Νοσοκομείου και των Κοινοτικών Δομών παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, με εκπροσώπους της Ελληνικής Αστυνομίας, την Εισαγγελία Λάρισας, την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, εκπροσώπους των εκάστοτε Αντιδημαρχιών της κοινωνικής πολιτικής των Δήμων του Ν. Λάρισας, με στόχο τη δικτύωση και τη στήριξη όσων έχουν χάσει τα στηρίγματά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

