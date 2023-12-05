Έφυγε από το δικαστήριο όπου είχε παραπεμφθεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της εν διαστάσει συζύγου του και επιστρέφοντας σπίτι άσκησε εκ νέου βία εναντίον της γυναίκας, με αποτέλεσμα να καθίσει ξανά στο εδώλιο του κατηγορούμενου.

Ο λόγος για έναν 37χρονο που μέσα σε ένα 24ωρο βρέθηκε δύο φορές κατηγορούμενος για ανάλογη πράξη.

Η πρώτη χρονικά υπόθεση είχε αναβληθεί λόγω απουσίας μάρτυρα και το δικαστήριο τον άφησε ελεύθερο. Ο ίδιος όμως μόλις επέστρεψε σπίτι, όπου ζει η 33χρονη γυναίκα με τις δύο ανήλικες κόρες τους (14 και 6 ετών), μετά από (νέο) καβγά, την άρπαξε από τα μαλλιά, την χτύπησε και την πέταξε ξυπόλυτη έξω.

«Με τον κατηγορούμενο έχουμε χωρίσει από το καλοκαίρι. Μόλις άφησα τα παιδιά στο σχολείο, ήρθε στο σπίτι ζητώντας λεφτά για να πιει αλκοόλ. Με έπιασε από τα μαλλιά, με χτύπησε αριστερά στο πρόσωπο. Με έβγαλε έξω από το σπίτι χωρίς παντόφλες, μπήκε μέσα στο σπίτι και κλείδωσε την πόρτα. Με απείλησε ότι θα με σκοτώσει» περιέγραψε η 33χρονη το περιστατικό που οδήγησε τον 37χρονο, με αλβανική καταγωγή, εκ νέου στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με την ίδια, δεν ήταν η πρώτη φορά που άσκησε βία εναντίον της. «Συνέβη πολλές φορές στο παρελθόν και έχει χτυπήσει και τη μεγάλη μας κόρη. Της έσπασε τα νύχια και την τράβηξε από τα μαλλιά. Τον θέλω μακρυά από εμένα γιατί φοβάμαι», πρόσθεσε η 33χρονη.

Από την πλευρά του, ο 37χρονος, αφού εξήγησε πως μένει στη σοφίτα του σπιτιού, ανέφερε στην απολογία του τα εξής: «Πήγα στο σπίτι και ζήτησα μερικά χρήματα. Δεν δεχόταν να μιλήσουμε όμορφα και ωραία, κάλεσε την αστυνομία. Νευρίασα με το παιδί και ήταν λάθος μου. "Βγήκα" από τα ρούχα μου. Μπορεί να παρασύρθηκα λίγο, αλλά όχι ότι ήθελα να τη σκοτώσω».

Τελικά το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για ελαφρά σωματική βλάβη (κατά μετατροπή του κατηγορητηρίου) και ενδοοικογενειακή απειλή.

Του επέβαλε ποινή φυλάκισης 6 μήνες και χρηματική ποινή, ενώ αποφάσισε να την αναστείλει υπό τον όρο να μην προσεγγίζει την 33χρονη σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. «Εάν την πλησιάσετε θα πάτε φυλακή» ανέφερε ο πρόεδρος του δικαστηρίου απευθυνόμενος στον κατηγορούμενο.

Πηγή: skai.gr

