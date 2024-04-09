Χαλκίδα: 60χρονος ξεψύχησε στη μέση του δρόμου περιμένοντας το ασθενοφόρο

Θρήνο στη Χαλκίδα προκάλεσε η είδηση του αιφνίδιου θανάτου ενός 60χρονου άνδρα, το πρωί της Τρίτης. Για πάνω από 40 λεπτά περίμεναν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, ήταν λίγο μετά τις 09:00 το πρωί, όταν ο άτυχος άνδρας καθώς περπατούσε επί της οδού Τσιριγώτη στη Χαλκίδα, έχασε τις αισθήσεις του και λιποθύμησε.

Περαστικοί μόλις αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αμέσως ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ ώστε να σταλεί ασθενοφόρο για τις πρώτες βοήθειες. Μόλις λίγα λεπτά πριν τις 10:00 και το ασθενοφόρο ακόμη δεν είχε φτάσει.

Όσοι βρίσκονταν στο σημείο στέκονταν παγωμένοι βλέποντας ότι ο άνδρας δεν συνερχόταν, είχε καταλήξει και ακόμη δεν είχε έρθει το ΕΚΑΒ. Έτσι ειδοποίησαν την αστυνομία.

Περιπολικό του ΑΤ Χαλκίδας βρέθηκε άμεσα στο σημείο. Στις 10:18 φτάνει το ΕΚΑΒ το οποίο παραλαμβάνει τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και τον οδηγεί στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

