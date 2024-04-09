Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, (πρώην Κοτζιά) σήμερα στις 10:30, προγραμματίζουν οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις και θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Εργασίας.
Όπως ανακοίνωσαν, διεκδικούν τα εξής:
«- 'Άμεση καταβολή του Δώρου Πάσχα. Νομοθετική ρύθμιση και άμεση απόδοση της 13ης και 14ης πληρωμένης σύνταξης σε όλους τους συνταξιούχους.
- Ουσιαστικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις και κατώτατη σύνταξη στο 80% του κατώτατου μισθού.
- Άμεση καταβολή των αναδρομικών σε όλους τους συνταξιούχους, χωρίς δικαστήρια και προαπαιτούμενα, για το 11μηνο 2015-2016.
- Ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στις καταβαλλόμενες συντάξεις σε όλους τους συνταξιούχους.
- Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΑΚΑΓΕ).
- Στη σύνταξη χηρείας να αποδίδεται στο 70% του αποθανόντος, χωρίς άλλη περικοπή.
- Ο επιζών να έχει το δικαίωμα επιλογής σύνταξης.
- Η εθνική σύνταξη να αποδίδεται σε όλες τις συντάξεις.
- Την άμεση πρόσληψη γιατρών, νοσηλευτών και δημιουργία μονάδων ΜΕΘ και κατάργηση κάθε πληρωμής στις δημόσιες δομές υγείας.
- Ουσιαστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που να συνδέονται με όλες τις βαθμίδες του δημόσιου συστήματος Υγείας και να παρέχονται δωρεάν.
- Να ανοίξουν όλες οι δομές υγείας που παραμένουν κλειστές και να δημιουργηθούν δημόσιες δομές οίκων ευγηρίας.
- Να προσληφθεί προσωπικό στον ΕΦΚΑ και να εξασφαλιστούν όλα τα αναγκαία τεχνικά μέσα για την άμεση έκδοση των συντάξεων».
