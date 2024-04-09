Εξάχρονο κορίτσι μεταφέρθηκε στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Πύργου σε κατάσταση οξείας μέθης.

Σύμφωνα με ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο ρεπόρτερ Θεοδόσης Πάνου, η μικρή ενώ βρισκόταν στο σπίτι της κατανάλωσε πάνω από μισό μπουκάλι κρασί.

Στο σπίτι βρισκόταν και η μητέρα της μικρής, η οποία συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.

Ευτυχώς, το κορίτσι είναι καλά στην υγεία του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.