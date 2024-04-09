Εξάχρονο κορίτσι μεταφέρθηκε στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Πύργου σε κατάσταση οξείας μέθης.
Σύμφωνα με ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο ρεπόρτερ Θεοδόσης Πάνου, η μικρή ενώ βρισκόταν στο σπίτι της κατανάλωσε πάνω από μισό μπουκάλι κρασί.
Στο σπίτι βρισκόταν και η μητέρα της μικρής, η οποία συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.
Ευτυχώς, το κορίτσι είναι καλά στην υγεία του.
Πηγή: skai.gr
