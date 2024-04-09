Από σήμερα Τρίτη στις 12 το μεσημέρι ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι», προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, που απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες αγρότες.

Η προκήρυξη υπογράφηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρο Σκυλακάκη, την Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου και από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

Όπως διευκρινίζει το ΥΠΕΝ:

Μέσω του προγράμματος ενισχύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως 50kW από επαγγελματίες αγρότες, από αγρότες ειδικού καθεστώτος και από αγροτικές επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν ενεργή αγροτική παροχή και να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων κατά το τρέχον έτος, ώστε να γίνουν ενεργειακά αυτόνομοι. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως παράγοντας τη δική τους «πράσινη» ενέργεια, θα μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν ενίσχυση 30% και έως 350 ευρώ ανά kW, με το ποσό της επιδότησης να μην σωρεύεται στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που λαμβάνουν οι αγρότες.

Διευκρινίζεται πως για αιτήσεις ισχύος έως 30kW εφαρμόζεται ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering), ενώ για αιτήσεις από 31kW έως 50kW συμψηφίζεται η κατανάλωση, η οποία συμπίπτει την ίδια χρονική στιγμή με την παραγωγή του φωτοβολταϊκού σταθμού, και εφόσον υπάρχει περίσσεια παραγωγή αυτή αποζημιώνεται με μία σταθερή τιμή από τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ -ως απλός αυτοπαραγωγός).

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα είναι ο ωφελούμενος να μην έχει ξεκινήσει καμία εργασία ή παραγγελία για τον φωτοβολταϊκό σταθμό.

Εφόσον διαθέτει άνω της μιας αγροτικές παροχές ηλεκτρικής ενέργειας έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για την χρηματοδότηση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος έως 50kW για κάθε μια εξ' αυτών.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως και τις 15 Μαΐου 2024, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://pvstegi.gov.gr), κάνοντας χρήση των κωδικών TAXISNET.

Στο πρόγραμμα η κατάταξη των αιτήσεων θα γίνει με βάση δύο ομάδες προτεραιότητες και έως την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού:

· Α' ομάδα προτεραιότητας: Φωτοβολταϊκά έως και 10,8kW

· B' Oμάδα προτεραιότητας: Φωτοβολταϊκά πάνω από 10,8kW και έως 50kW

Οι αιτήσεις σε κάθε ομάδα θα κατατάσσονται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους, ενώ στο πρόγραμμα θα υπάρχουν και επιλαχόντες.

Η εν λόγω πρωτοβουλία υλοποιείται με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σημειώνεται ότι σήμερα ολοκληρώνεται η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στην στέγη» από επαγγελματίες αγρότες και για ισχύ έως 10,8kW. Ωστόσο, συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων, αποκλειστικά, από τα νοικοκυριά.

Με αφορμή την προκήρυξη του προγράμματος ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχεδιάσαμε και υλοποιούμε ένα πρόγραμμα με βασικό όφελος τη μείωση κόστους στο αγροτικό ρεύμα, για όλους τους επαγγελματίες αγρότες που θα το αξιοποιήσουν. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, ισχύος έως 50kW που προβλέπει, με ενίσχυση 30% του συνολικού κόστους επένδυσης. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια του μεταρρυθμιστικού νομοσχεδίου που θέσαμε, προσφάτως, σε δημόσια διαβούλευση, όπου και συμπεριλαμβάνεται η θέσπιση του προγράμματος "Απόλλων" για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των ευάλωτων νοικοκυριών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ανά την Επικράτεια. Παράλληλα, λαμβάνουμε μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση των χρεών προς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ), τα οποία ανέρχονται σε 87 εκατ. ευρώ, ενώ από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο θα τεθεί σε ισχύ η πρόσθετη έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα, έπειτα από απόφαση της ΔΕΗ».

Η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, σημείωσε: «Από σήμερα οι επαγγελματίες αγρότες με μια πολύ απλή και γρήγορη διαδικασία θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτηση τους για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» και να επιδοτηθούν με ποσοστό 30% για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως 50kW. Αναγνωρίζοντας την πίεση που δημιουργεί το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στον πρωτογενή τομέα έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση τη ελάφρυνσης των αγροτών. Με την δράση «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» υλοποιούμε μια δέσμευση του Πρωθυπουργού προς τους επαγγελματίες αγρότες με την ετήσια μείωση στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος για έναν μέσο αγρότη (με ετήσια κατανάλωση 30000kWh) να φτάνει στα 3600 ευρώ, ενώ σειρά έχει η ενεργοποίηση του Τιμολογίου «ΓΑΙΑ» που θα εξασφαλίσει, σε μακροχρόνια βάση για τους αγρότες, χαμηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας καθώς επίσης και η προώθηση ειδικού προγράμματος ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους για το οποίο η Πολιτεία θα αναλάβει το σύνολο της έντοκης επιβάρυνσης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.