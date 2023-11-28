Σοβαρό επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε έξω από το σχολικό συγκρότημα της Αγίας Σοφίας, στην Πάτρα, στο οποίο στεγάζονται δύο ΕΠΑΛ (το 2ο και το 6ο).

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, μετά το πέρας των μαθημάτων, σε ανήλικο μαθητή επιτέθηκαν δύο επίσης ανήλικοι και ο ένας με γροθιά του έσπασε τη μύτη.

Ολα συνέβησαν έξω από το προαύλιο του σχολικού συγκροτήματος.

Μάλιστα η μύτη του μάτωσε και από το σημείο περνούσε γνωστός Πατρινός ορθοπεδικός ο οποίος άμεσα προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στον νεαρό και σταμάτησε την αιμορραγία.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχουν υποβληθεί μηνύσεις από τους γονείς του θύματος.

Όπως μεταδίδει το tempo24.news που επικαλείται την εφημερίδα 'Γνώμη', στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα έχουν σημειωθεί πολλά επεισόδια. Σε μια περίπτωση είχαμε επίθεση με κατσαβίδι έξω από το σχολείο, σε άλλη μαθητές κυνηγούσαν καθηγητή, ενώ είναι αρκετές οι περιπτώσεις όπου μαθητές πετούν καπνογόνα εντός των αιθουσών.

