Χαλάνδρι: Παραδόθηκε στον ΕΟΔΥ ο ύποπτος φάκελος που εντοπίστηκε στα ΕΛΤΑ

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση για την περισυλλογή του ύποπτου φακέλου που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/12) σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ επί της οδού Τζαβέλλα στο Κάτω Χαλάνδρι.

Μετά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου ενεργειών για την περισυλλογή επικίνδυνου υλικού, ολοκληρώθηκε η συσκευασία του φακέλου και παραδόθηκε στον Ε.Ο.Δ.Υ.

