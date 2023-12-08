Λογαριασμός
Χαλάνδρι: Παραδόθηκε στον ΕΟΔΥ ο ύποπτος φάκελος που εντοπίστηκε στα ΕΛΤΑ

Μετά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου ενεργειών για την περισυλλογή επικίνδυνου υλικού, ολοκληρώθηκε η συσκευασία του φακέλου και παραδόθηκε στον Ε.Ο.Δ.Υ.

ύποπτος φάκελος στο Χαλάνδρι

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση για την περισυλλογή του ύποπτου φακέλου που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/12) σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ επί της οδού Τζαβέλλα στο Κάτω Χαλάνδρι.

Μετά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου ενεργειών για την περισυλλογή επικίνδυνου υλικού, ολοκληρώθηκε η συσκευασία του φακέλου και παραδόθηκε στον Ε.Ο.Δ.Υ.

