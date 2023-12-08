Συναγερμός στο Χαλάνδρι: Ύποπτος φάκελος στα ΕΛΤΑ

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για ύποπτο φάκελο σε κτίρο ΕΛΤΑ επί της οδού Τζαβέλλα στο Κάτω Χαλάνδρι Αττικής

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση περισυλλογής του ενώ κινητοποιήθηκαν 13 πυροσβέστες με την Ειδική Ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, άτομο που πήγε να παραλάβει έναν φάκελο από υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο Χαλάνδρι, με παραλήπτη την πρεσβεία του Ισραήλ, είδε σκόνη μέσα σε αυτόν. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ ώστε να ξεκινήσει η επιχείρηση περισυλλογής του ύποπτου φακέλου. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, αυτή την ώρα γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι με ειδικό εξοπλισμό από την ομάδα ΧΒΡΠ της ΕΜΑΚ και θα ακολουθηθεί το πρωτόκολλο για την περισυλλογή του φακέλου, την απολύμανσή του και την παράδοσή του για περαιτέρω έλεγχο στα εργαστήρια. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το άτομο που παρέλαβε τον φάκελο μέχρι στιγμής δεν έχει νιώσει κάποια αδιαθεσία, ερεθισμό ή τσούξιμο στα μάτια.

