Συνελήφθη, πρώτες πρωινές ώρες χθες (7-12-2023) από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης στην περιοχή του Κολωνού 55χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος προσέγγισε 2 νεαρές κοπέλες και προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα και συγκεκριμένα έδειξε τα γεννητικά του όργανα.

Κατόπιν αναζητήσεων, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κολωνού, όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση, για το αδίκημα της προσβολής δημόσιας ευπρέπειας με ποινή φυλάκισης οχτώ (8) μηνών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

