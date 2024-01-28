Χαλάνδρι: Νεκρός οδηγός μοτοσυκλέτας μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ του Σαββάτου στο Χαλάνδρι στη συμβολή των οδών Κάλβου και Β. Γεωργίου.

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός της μοτοσυκλέτας.

Έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος πραγματοποιεί η Τροχαία της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.