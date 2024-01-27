Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 17χρονος σε πίστα motocross

Την τελευταία του πνοή άφησε 17χρονος οδηγός motocross στην Ιεράπετρα.

Ο άτυχος νέος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της πόλης γύρω στις 6:00 το απόγευμα με σοβαρότατα τραύματα σε όλο του το σώμα μετά από άλμα όπου βρέθηκε στο κενό.

Ο νεαρός οδηγός πραγματοποιούσε προπόνηση σε αυτοσχέδια πίστα motocross σε περιοχή λίγο έξω από την πόλη της Ιεράπετρας. Κάποια στιγμή για άγνωστους λόγους ο νεαρός, ενώ βρισκόταν στον αέρα μετά από άλμα, έφυγε από τη μηχανή με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος 10 μέτρων στο έδαφος.

Το παιδί μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν ανέκαμψε.

Σύμφωνα με τον διευθυντή των διασυνδεδεμένων νοσοκομείων του νόμου Μανώλη Ανδρεαδάκη «οι γιατροί έκαναν ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν ωστόσο ο νέος παρά τις προσπάθειες δεν έδωσε σημάδια ζωής».

Στις 18:30 ανακοινώθηκε ο θάνατός του βυθίζοντας την πόλη της Ιεραπετρας στο πένθος.

