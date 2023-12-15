Εικόνες ντροπής από το ειδικό σχολείο του Ρεθύμνου στα Μισίρια.

Μαθητές του δημοτικού και του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο οποίο φοιτούν 35 παιδιά, προσπαθούν να χωρέσουν μέσα σε αίθουσες- τρύπες, ενώ για εκείνα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και έχουν συχνά ανάγκη από ιδιωτικότητα και απομόνωση, υπάρχει μόνο ένα δωμάτιο ηρεμίας.

Το ΕΕΕΕΚ, το μοναδικό δημόσιο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό που απευθύνεται σε μαθητές με ειδικές ανάγκες, φιλοξενείται προσωρινά από το ειδικό δημοτικό σχολείο, σε μια φιλοξενία που έχει κρατήσει 20 χρόνια. Το σχολείο έχει ουσιαστικά χωριστεί στα δύο, με τους μαθητές του εργαστηρίου, να αναγκάζονται να κάνουν μάθημα υπό άθλιες συνθήκες σε δωμάτια- κουτιά.

Η τραπεζαρία των παιδιών, ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα, με ένα τραπέζι και δύο στρώματα κάτω, ήταν οι αποθήκες του δημοτικού σχολείου.

Οι μεγαλύτερες αίθουσες, έχουν διχοτομηθεί σε δύο ή τρία δωμάτια που θυμίζουν τρύπες.

Το κτίριο σε πολλά σημεία εμφανίζει ρωγμές και ενδείξεις προβλημάτων στατικότητας, προκαλώντας τρόμο στη σκέψη ότι παιδιά με ειδικές ανάγκες βρίσκονται καθημερινά σε αυτούς τους χώρους, ρισκάροντας την ασφάλεια τους.

Στην κουζίνα οι τοίχοι ξεκολλάνε, ενώ τα τοιχία ακριβώς από πάνω της, έχουν υποχωρήσει και πέφτουν.

Εδώ και 5 χρόνια οι εγκαταστάσεις της πρώην Κεντρικής Επιτροπής Γενικών Εξετάσεων, έχουν παραχωρηθεί στο δήμο Ρεθύμνου από το υπουργείο, ώστε να στεγάσουν το ΕΕΕΕΚ και το ΕΝΕΕΓΥΛ, και ακόμα βρίσκονται ανεκμετάλλευτες, οδηγώντας σε αγανάκτηση τους εκπαιδευτικούς, που καταλογίζουν ευθύνες στη στάση των αρμόδιων αρχών, αφού η σύμβαση λήγει σε ένα μήνα και τόσα χρόνια, όπως δηλώνουν, εισπράττουν μόνο κοροϊδία.

