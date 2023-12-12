Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται σε αρκετές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, κυρίως περιφερειακά της πόλης.

Στο κέντρο:

- Άνοδος Κηφισού από ΚΤΕΛ προς Νέα Χαλκηδόνα

- Κάθοδος Κηφισίας, σε Νέα Ερυθραία, Μαρούσι και Νέο Ψυχικό

Περιφερειακά:

- Περιφερειακή Αιγάλεω – Λ. Αθηνών – Λ. Σχιστού προς Σκαραμαγκά

- Λ. Αθηνών προς Αθήνα από Παλατάκι Χαϊδαρίου προς την Κηφισού

- Περιφερειακή Υμηττού προς Αττική Οδό έως τον κόμβο Πεντέλης

- Αττική Οδός προς Αεροδρόμιο, από Κόμβο Δημοκρατίας προς Κόμβο Ηρακλείου



