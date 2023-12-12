Λογαριασμός
Αυξημένη κίνηση σε πολλά σημεία – Που υπάρχει μποτιλιάρισμα 

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται σε αρκετές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, κυρίως περιφερειακά της πόλης

κινηση

Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται σε αρκετές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, κυρίως περιφερειακά της πόλης. 

Στο κέντρο: 
- Άνοδος Κηφισού από ΚΤΕΛ προς Νέα Χαλκηδόνα
- Κάθοδος Κηφισίας, σε  Νέα Ερυθραία, Μαρούσι και Νέο Ψυχικό 

Περιφερειακά: 
- Περιφερειακή Αιγάλεω – Λ. Αθηνών – Λ. Σχιστού προς Σκαραμαγκά 
- Λ. Αθηνών προς Αθήνα από Παλατάκι Χαϊδαρίου προς την Κηφισού 
- Περιφερειακή Υμηττού προς Αττική Οδό έως τον κόμβο Πεντέλης
- Αττική Οδός προς Αεροδρόμιο, από Κόμβο Δημοκρατίας προς Κόμβο Ηρακλείου 
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: κίνηση Κίνηση τώρα
