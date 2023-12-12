Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Αυξημένη κίνηση παρατηρείται σε αρκετές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, κυρίως περιφερειακά της πόλης.
Στο κέντρο:
- Άνοδος Κηφισού από ΚΤΕΛ προς Νέα Χαλκηδόνα
- Κάθοδος Κηφισίας, σε Νέα Ερυθραία, Μαρούσι και Νέο Ψυχικό
Περιφερειακά:
- Περιφερειακή Αιγάλεω – Λ. Αθηνών – Λ. Σχιστού προς Σκαραμαγκά
- Λ. Αθηνών προς Αθήνα από Παλατάκι Χαϊδαρίου προς την Κηφισού
- Περιφερειακή Υμηττού προς Αττική Οδό έως τον κόμβο Πεντέλης
- Αττική Οδός προς Αεροδρόμιο, από Κόμβο Δημοκρατίας προς Κόμβο Ηρακλείου
- kataggelies@skai.gr: Απίστευτο και ελληνικό: Στην Αγία Παρασκευή λειτουργεί.. ανάποδο φανάρι
- Η ανάρτηση της Εριέττας Κούρκουλου για τον θάνατο της 50χρονης από τη Θεσσαλονίκη – «Θέλω να πω ένα συγγνώμη…»
- Απίστευτο περιστατικό bullying σε δημοτικό του Βόλου: Εγδυσαν και ζωγράφισαν τα οπίσθια μικρού μαθητή
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.