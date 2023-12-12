Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

kataggelies@skai.gr: Απίστευτο και ελληνικό: Στην Αγία Παρασκευή λειτουργεί.. ανάποδο φανάρι

Ο φωτεινός σηματοδότης έχει τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην τον βλέπουν οι οδηγοί

φαναρι

Μια απίστευτη καταγγελία που έγινε στον ΣΚΑΪ φέρνει στο φως μια ακόμη τραγελαφική κατάσταση της ελληνικής πραγματικότητας.

Στην Αγία Παρασκευή, επί της οδού Ασημακοπούλου έχει τοποθετηθεί φωτεινός σηματοδότης ο οποίος είναι στραμμένος προς τον τοίχο και όχι προς το δρόμο προκειμένου να τον βλέπουν οι οδηγοί. 

Στο ρεπορτάζ του Σωτήρη Μπαρσάκη, αποδεικνύεται του λόγου το αληθές. Την ίδια στιγμή, το φανάρι για τα οχήματα καθώς και το απέναντι για τους πεζούς δεν είναι σωστά ρυθμισμένα. Για παράδειγμα, όταν ανάβει κόκκινο για τα οχήματα ανάβει κόκκινο και για τους πεζούς. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: kataggelies@skai.gr Αγία Παρασκευή Φανάρι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark