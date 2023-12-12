Μια απίστευτη καταγγελία που έγινε στον ΣΚΑΪ φέρνει στο φως μια ακόμη τραγελαφική κατάσταση της ελληνικής πραγματικότητας.

Στην Αγία Παρασκευή, επί της οδού Ασημακοπούλου έχει τοποθετηθεί φωτεινός σηματοδότης ο οποίος είναι στραμμένος προς τον τοίχο και όχι προς το δρόμο προκειμένου να τον βλέπουν οι οδηγοί.

Στο ρεπορτάζ του Σωτήρη Μπαρσάκη, αποδεικνύεται του λόγου το αληθές. Την ίδια στιγμή, το φανάρι για τα οχήματα καθώς και το απέναντι για τους πεζούς δεν είναι σωστά ρυθμισμένα. Για παράδειγμα, όταν ανάβει κόκκινο για τα οχήματα ανάβει κόκκινο και για τους πεζούς.

Πηγή: skai.gr

