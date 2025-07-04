Σφοδρή σύγκρουση δύο λεωφορείων του ΟΑΣΑ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (4/7) στη λεωφόρο Καραμανλή στο ύψος της Βούλας στην Α' Πλαζ, στο ρεύμα προς Σούνιο.

Από τη σύγκρουση, 54 άτομα έχουν τραυματισθεί, εκ των οποίων τα τρία πιο σοβαρά. Ανάμεσα στα τρία αυτά άτομα βρίσκεται μια 38χρονη γυναίκα, η οποία έχει κατάγματα στη μύτη και το πρόσωπο και θα υποβληθεί σε χειρουργείο, με την κατάστασή της να κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Από αυτούς, 54 τραυματίες, 28 διακομίσθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας, 6 στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» και 10 ανήλικοι στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έξι παιδιά νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Παίδων, δύο άτομα στο «Γεννηματάς», μεταξύ των οποίων η οδηγός, τρία στο «Ασκληπιείο» και δύο στο ΚΑΤ, όπου βρίσκεται και η 38χρονη πολυτραυματίας, στη γναθοχειρουργική.

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, είχε αναφέρει ότι δεν υπάρχει προς ώρας κίνδυνος ζωής.

Οι περισσότεροι επιβάτες ήταν ανήλικοι μαθητές που πήγαιναν για μπάνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγός του δεύτερου λεωφορείου αισθάνθηκε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να καρφωθεί στο προπορευόμενο όχημα, το οποίο ήταν σταματημένο τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Παράλληλα, όπως δήλωσε και ο υπεύθυνος Προσωπικού Κοινοπραξίας Συγκοινωνιών Αττικής, Γιάννης Σακελλαρίου, το δεύτερο λεωφορείο κινούταν εντός του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας.

Πρόκειται για τα λεωφορεία 122 και 122Β.

Η σύγκρουση πραγματοποιήθηκε στη μάντρα του Ασκληπιείου Βούλας, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ και ο δήμαρχος της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, με τους περισσότερους από τους τραυματίες να είναι από το δεύτερο λεωφορείο. «Η στάση όπου έλαβε χώρα η σύγκρουση βρίσκεται ακριβώς μπροστά από την Α' Πλαζ, και μάλιστα υπάρχει και λωρίδα επιβράδυνσης».

Μια μόνο εκ των τραυματιών είναι πιο βαριά, δηλαδή με σύνθετα προβλήματα αλλά ο θεράπων γιατρός θα πει περισσότερα, είπε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους. Για τις ηλικίες των 10 παιδιών που διακομίστηκαν στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», διευκρίνισε ότι το πολύ δύο – τρία είναι κάτω των 16 ετών. «Κάποια παιδιά έχουν ήδη βγει από το νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Το ΕΚΑΒ έδρασε άμεσα και μέσα σε 7 – 8 λεπτά είχαν φτάσει ασθενοφόρα, κινητές μονάδες και μηχανές, ενώ με εύστοχο τρόπο έγινε η διαλογή και διακομιδή των τραυματιών, τόνισε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ.

Η ανακοίνωση του Ασκληπιείου Βούλας

Σε δηλώσεις του νωρίτερα ο διοικητής του νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας», Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, ανέφερε: «Σήμερα το πρωί από τις 11.45 μέχρι τις 12.55 προσεκομίσθησαν μέσω ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο μας 28 τραυματίες (20 ημεδαποί και 8 αλλοδαποί), καθώς και επιπρόσθετα 10 περιπατητικοί, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι, όλοι μετά από αναφερόμενο ατύχημα σύγκρουσης λεωφορείων. Τάχιστα υπεβλήθησαν άπαντες σε κλινικό, απεικονιστικό και εργαστηριακό έλεγχο όλων των ιατρικών ειδικοτήτων και λαμβάνουν έως τώρα την απαιτούμενη ιατρονοσηλευτική φροντίδα. Η κατάσταση τριών εξ αυτών χαρακτηρίζεται σοβαρότερη, φέροντες, συγκεκριμένα: Μία γυναίκα 38 ετών κατάγματα άνω γνάθου, μία γυναίκα 70 ετών κάταγμα ρινικού οστού και ένας άνδρας 76 ετών θλαστικά τραύματα θωρακικού κλωβού με συνοδό πνευμονοθώρακα. Η υγεία όλων χαρακτηρίζεται αιμοδυναμικά σταθερή και εκτός κινδύνου».

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου 5 άτομα από τους 38 τραυματίες θα παραμείνουν για νοσηλεία.

ΟΑΣΑ: Ερευνώνται τα αίτια του τροχαίου

Σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών τονίζει ότι «σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία εσωτερικής διερεύνησης σχετικά με το τροχαίο συμβάν που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λεωφόρο Καραμανλή, με την εμπλοκή δύο λεωφορείων της Κοινοπραξίας Συγκοινωνιών Αθηνών, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του δρομολογίου '122: Σαρωνίδα – Σταθμός Αργυρούπολη'».

» Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ένα λεωφορείο προσέκρουσε σε δεύτερο όχημα του ίδιου δρομολογίου, επί της Α’ Πλαζ Βούλας. Στο σημείο μετέβησαν 8 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, 3 κινητές ιατρικές μονάδες και 2 δίκυκλα ταχείας επέμβασης.

» Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας, στο Νοσοκομείο Παιδών «Αγλαΐα Κυριακού» και στο Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς».

» Τα αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος τελούν υπό εξέταση από την αρμόδια Διεύθυνση Τροχαίας. Κλιμάκιο του ΟΑΣΑ έχει ήδη συγκροτηθεί και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων.

» Διευκρινίζεται ότι και τα 2 λεωφορεία παραδόθηκαν σε κυκλοφορία τον Οκτώβριο του 2024. Ο ΟΑΣΑ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και δηλώνει ετοιμότητα να συνδράμει στους τραυματίες και τις οικογένειές τους».

Η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του ΟΑΣΑ και ΟΣΥ

Το Σωματείο Τεχνικών Εργαζομένων ΟΑΣΑ και ΟΣΥ με ανακοίνωσή του εκφράζει τη συμπαράστασή του στους τραυματίες, ενώ κάνει λόγο για χρόνιες ευθύνες πίσω από τις παραχωρήσεις γραμμών σε ιδιώτες, με οδηγούς που εργάζονται εξαντλητικά.

Αναλυτικά η δήλωση:

Πληροφορηθήκαμε για το τροχαίο που συνέβη σήμερα το πρωί στην Βούλα, όπου δύο αστικά λεωφορεία συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και τραυματίστηκαν δεκάδες επιβάτες, μεταξύ των οποίων και ένας εκ των οδηγών και μικρά παιδιά. Αρχικά θέλουμε να εκφράσουμε την λύπη μας και την συμπαράστασή μας σε όλους τους επιβάτες και τους συναδέλφους οδηγούς για το σοκ που υπέστησαν όλοι, αλλά και στις οικογένειες των τραυματιών από το ατύχημα, όπου ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινα θύματα.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διευκρινίσουμε, ότι αυτά τα λεωφορεία και οι λεωφορειακές γραμμές στην συγκεκριμένη περιοχή είναι από αυτά που το συγκοινωνιακό έργο έχει παραχωρηθεί κι εκτελείται από ιδιώτες (ΚΤΕΛ), από οδηγούς κακοπληρωμένους ή και απλήρωτους κάποιες φορές, με εξαντλητικά ωράρια εργασίας, κάτω από αντίξοες εργασιακές συνθήκες πάνω στο τιμόνι.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο τεχνικός έλεγχος και η συντήρηση αυτών των οχημάτων θα γίνονται τακτικά κι όπως ορίζεται από τις υπογεγραμμένες συμβάσεις εκχώρησης του συγκοινωνιακού έργου της κοινοπραξίας μεταξύ ΚΤΕΛ και ΟΑΣΑ.

Πάγια απαίτηση του Σωματείου μας είναι Δημόσιες – Ασφαλείς και Ποιοτικές Αστικές Συγκοινωνίες με Κοινωνικό ρόλο και χαρακτήρα, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού!!

