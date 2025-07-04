Διευκρινίσεις έδωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, το όνομα του οποίου εμπλέκεται σε έναν διάλογο ανάμεσα στον κ. Μπαρμπαγιάννη και τον κ. Μπαμπασίδη αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Το θέμα είναι πολύ απλό: από το 2015 με τον νόμο 4351 στις 4/12/2015 οι Περιφέρειες πήρανε με το άρθρο 10 το δικαίωμα από τους Δήμους να κάνουν την κατανομή των βοσκοτόπων, μέχρι να γίνουν οι διαχειριστικοί χάρτες βοσκής», διευκρίνισε αρχικά. «Έτσι έχουμε στην Ήπειρο μετακινούμενους κτηνοτρόφους ετεροδημότες που πηγαίνουν στον Γράμμο, στον Σμόλικα, στη Λάκκα και στο Ζαγόρι. Παλιά τη βεβαίωση αυτή την έδιναν οι Δήμοι, από το 2015 και πέρα τους δίνουμε εμείς πού θα πάνε για το καλοκαίρι. Είναι δωρεάν και δεν έχει καμία σχέση με κάποια επιδότηση».

«Εγώ από το 2011 μέχρι σήμερα είμαι υπεύθυνος στην Ένωση Περιφερειών για τα αγροτικά και κτηνοτροφικά θέματα. Έτσι, το 2012 κόπηκαν οι ορεινές εκτάσεις, το 2014 είχα πάει στις Βρυξέλλες και μου είπαν ότι έπρεπε να κάνουμε τους διαχειριστικούς χάρτες βοσκής. Σε αυτή όλη την πορεία εγώ βρήκα πού είναι το πρόβλημα. Κανείς δεν ήθελε να φτιάξει διαχειριστικούς χάρτες, κάθε απόπειρα που κάναμε στο υπουργείο, με πρώτη του κ. Τσιρώνη το 2017, όλοι πετούσαν την μπάλα στην εξέδρα, κυρίως υπάλληλοι του υπουργείου σε ανώτατες θέσεις».

«Έτσι φτάσαμε το 2025 σήμερα. Αυτός ο διάλογος του κ. Μπαμπασίδη ως προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον κ. Μπαρμπαγιάννη, εμένα με εκπλήσσει. Και γιατί έγινε; Επειδή εγώ από το 2014 φωνάζω να γίνουν οι χάρτες, όπως και ότι όλες οι σανίδες εδώ είναι σάπιες. Το ξέρει όλη η Ελλάδα, έπρεπε να βρουν κάτι για να πουν ότι ο Καχριμάνης είναι σαν αυτούς».

«Εμείς δουλεύουμε, δεν κοροϊδεύουμε»

Απαντώντας στα δημοσιεύματα που αφορούν μέλη της οικογένειάς του ότι πήραν χρήματα, ο κ. Καχριμάνης υπογράμμισε ότι ο ένας γιος του έχει γελάδια όπου παράγουν γάλα Μετσοβόνε, ο δεύτερος γιος έχει 800 πρόβατα.

«Και οι δυο δεν είναι αεριτζήδες, δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που λένε. Μετά την ομιλία μου στην Εκκλησία στον Γράμμο άρχισαν συγκεκριμένα μέσα να με πολεμάνε, ότι ο γαμπρός μου και η κόρη μου έκαναν διάφορα. Η μάνα είναι οικογένεια ιερή. Εμείς δουλεύουμε, δεν κοροϊδεύουμε. Η οικογένειά μου δεν εμπλέκεται σε καμία παράνομη επιδότηση».

Και κατέληξε λέγοντας:

«Ο κ. Μπαρμπαγιάννης, ο οποίος δεν είναι θεσμικός, έλεγε ότι το Μαξίμου θεωρεί τελειωμένο τον Καχριμάνη. Μιλάει με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ένας ιδιώτης, που στο βάθος είναι η Neuropublic, και λέει κουβέντες για μένα; Κάποια στιγμή μού είπε ο πρωθυπουργός "αυτό το υπουργείο θέλει γκρέμισμα και ξαναχτίσιμο. Από το 2012 και πέρα όσοι άφησαν το σύστημα να μην το έχει το κράτος και έκοψαν τις ορεινές εκτάσεις. Αυτοί έκαναν την απάτη, αυτοί που δούλευαν το γεωγραφικό σύστημα. Όσοι δεν ήθελαν να προχωρήσουν οι χάρτες, το έκαναν επίτηδες. Ήταν όλα στημένα, το λέω ρητά».

Πηγή: skai.gr

