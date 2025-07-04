Υπόθεση αυτοκτονίας ασθενούς σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική απασχόλησε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης που κλήθηκε να ερευνήσει εάν τελέστηκε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, δια παραλείψεως, πράξη που βάρυνε τον διοικητικό διευθυντή της κλινικής και δύο γιατρούς της.

Οι δικαστές έκριναν τελικά ένοχους τον πρώτο κι έναν ψυχίατρο, καταδικάζοντάς τους - αντιστοίχως - σε ποινή φυλάκισης 3 και 2 ετών, με 3ετή αναστολή. Με την ίδια απόφαση, αθωώθηκε ο εφημερεύων γιατρός (παθολόγος) που είχε παραπεμφθεί σε δίκη.

Το συμβάν

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη ύστερα από μήνυση των οικείων του ασθενούς, που, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο ακροατήριο, ήταν δικαστικός λειτουργός.

Το συγκεκριμένο περιστατικό φαίνεται πως είχε χαρακτηριστεί «υψηλού κινδύνου» και ο ασθενής θα έπρεπε να τεθεί σε καθεστώς υψηλής επιτήρησης, καθώς, όπως ανέφερε στην εισήγησή της η εισαγγελέας της έδρας, είχαν προηγηθεί δύο απόπειρες αυτοκτονίες, εκτός κλινικής, σε διάστημα 30 ημερών.

Γι΄ αυτό το λόγο συνεστήθη η νοσηλεία του στην ψυχιατρική δομή, όπου όμως τον Ιούλιο του 2020 έβαλε τέλος στη ζωή του με σεντόνι, στο μπάνιο του δωματίου του.

Ανάλογα με τα καθήκοντά των εμπλεκόμενων προσώπων, το κατηγορητήριο τούς απέδιδε ευθύνες για ελλείψεις προσωπικού, ανεπαρκή μέτρα επιτήρησης και εποπτείας των νοσηλευομένων, μη απομάκρυνση αντικειμένων πρόσφορων για τέλεση ανάλογων πράξεων κ.ά.

Ο κατηγορούμενος διοικητικός διευθυντής και ιδιοκτήτης της κλινικής δεν παρέστη στη δίκη και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, μέσω του οποίου αρνήθηκε την κατηγορία.

Την ίδια στάση κράτησε και ο ψυχίατρος (του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου) ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι είχε δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για τη νοσηλεία του ασθενούς, τονίζοντας ότι η κατάσταση της υγείας του βελτιωνόταν συνεχώς.

«'Αρχισε σιγά - σιγά να κοινωνικοποιείται, με αιφνιδίασε πλήρως η εξέλιξη αυτή, δεν περίμενα να προβεί εκείνη την ημέρα στην πράξη αυτή», ανέφερε από την πλευρά του ο εφημερεύων γιατρός που αθωώθηκε.

