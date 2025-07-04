Χανιά: Συνελήφθη 35χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο για απόπειρα ασέλγειας σε 17χρονο

Μια οικογένεια Γάλλων τουριστών κατήγγειλε πως εργαζόμενος σε ξενοδοχείο στο Κολυμπάρι του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά αποπειράθηκε να ασελγήσει σε βάρος του 17χρονου γιου τους.

Ο 35χρονος αλλοδαπός που εργάζεται στο εν λόγω ξενοδοχείο, σε ουδέτερο χρόνο, φέρεται να εντόπισε μόνο του τον νεαρό Γάλλο, όπου όπως καταγγέλθηκε τον θώπευσε και αποπειράθηκε να προχωρήσει σε πράξεις που προσβάλλουν τη γενετήσια αξιοπρέπεια.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, όπου και εξέτασαν την καταγγελία και σύμφωνα με την ΕΡΤ συνέλαβαν 35χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε αρμοδίως και ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.