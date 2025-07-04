Αδιευκρίνιστα παραμένουν προς ώρας τα αίτια της σφοδρής σύγκρουσης των δύο λεωφορείων στη Βούλα, σύμφωνα με την Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής, που επισημαίνει ότι το περιστατικό ερευνάται από το αρμόδιο Τμήμα της Τροχαίας και τις Εισαγγελικές αρχές.

Σε ανακοίνωσή της η Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής αναφέρει ότι το δεύτερο λεωφορείο που ενεπλάκη στη σύγκρουση κινούνταν με κανονική ταχύτητα και δεν φρέναρε πριν από την πρόσκρουση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία τηλεματικής.

Το όχημα ήταν σύγχρονης τεχνολογίας, με έτος κυκλοφορίας τον Οκτώβριο του 2024, και όλα τα συστήματά του είχαν ελεγχθεί και βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής εκφράζει το ειλικρινές ενδιαφέρον της για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας των τραυματιών και προτίθεται με κάθε τρόπο να συνδράμει στην διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος.

Ενημερώνουμε επίσης τους τραυματίες και τις οικογένειές τους ότι έχει τεθεί σε λειτουργία ειδική γραμμή εξυπηρέτησης και πληροφόρησης για τα δικαιώματα των επιβατών που τραυματίστηκαν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Τηλεφωνικά στο: 211 4186233

Ηλεκτρονικά στο: info@astika-att.gr

Η υπηρεσία λειτουργεί καθημερινά από τις 10:00 έως τις 14:00.

Διευκρινίζεται πως από τη μέχρι στιγμής διερεύνηση του σημερινού συμβάντος, έχουν προκύψει τα εξής:

Όρια ταχύτητας / Στοιχεία τηλεματικής

Το δεύτερο λεωφορείο, κινούμενο με κανονική ταχύτητα και σταθερά κάτω του επιτρεπτού ορίου για τον συγκεκριμένο δρόμο, προσέκρουσε στο πρώτο χωρίς να φρενάρει, όπως προκύπτει από τα στοιχεία τηλεματικής τα δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση.

Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν αδιευκρίνιστα και ερευνώνται από το αρμόδιο Τμήμα της Τροχαίας και τις Εισαγγελικές αρχές.

Οδηγός

Σημειώνεται ότι οι δύο οδηγοί είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας με εμπειρία στην εκτέλεση αστικών επιβατικών μεταφορών. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό προϋποθέτει ιατρικές εξετάσεις για όλους τους οδηγούς.

Συγκεκριμένα η οδηγός του δεύτερου λεωφορείου εργάζεται στο συγκοινωνιακό έργο εδώ και μια 5ετία. Η βάρδια της ξεκίνησε στις 8.00 σήμερα το πρωί και βρισκόταν για περίπου 3,5 ώρες στα καθήκοντά της.

Εξοπλισμός

Τα λεωφορεία είναι σύγχρονης τεχνολογίας, με χρόνο κυκλοφορίας τον Οκτώβριο του 2024, ενώ όλα τα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά συστήματα, όπως φρένα, ελαστικά, σύστημα διεύθυνσης, είχαν ελεγχθεί και βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία, ενώ το όχημα ήταν εξοπλισμένο και με σύγχρονο σύστημα κλιματισμού.

