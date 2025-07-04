Σε βίντεο η σύγκρουση των δύο λεωφορείων στη Βούλα

Συγκλονιστικό βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμής της σύγκρουσης των δύο λεωφορείων στη Βούλα, σήμερα το πρωί, ήρθε «στο φως» της δημοσιότητας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η καταγραφή ξεκίνησε- ανατριχιαστική συγκυρία- δευτερόλεπτα πριν τα δύο λεωφορεία να πέσουν το ένα πάνω στο άλλο, προφανώς ως πείραγμα μεταξύ νεαρών φίλων, επιβατών.

Το άτομο που τραβά το βίντεο, εστιάζει με την κάμερα πάνω σε κοπέλα που παίζει με το κινητό της. Το κορίτσι, αντιλαμβάνεται το βίντεο και χαμογελώντας προσπαθεί να απωθήσει τον φακό με το χέρι του. Τότε, ακούγεται ήχος σύγκρουσης, το λεωφορείο τραντάζεται ενώ ουρλιαχτά επιβατών ακούγονται καθώς η κάμερα «φεύγει» και η καταγραφή διακόπτεται.

Από τη σύγκρουση, 47 άτομα έχουν τραυματισθεί, εκ των οποίων τα τρία πιο σοβαρά.

Ανάμεσα στα τρία αυτά άτομα βρίσκεται μια 47χρονη γυναίκα, η οποία έχει κατάγματα στη μύτη και το πρόσωπο και θα υποβληθεί σε χειρουργείο, με την κατάστασή της να κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Από αυτούς, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, οι 31 διακομίσθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας, 6 στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» και 10 ανήλικοι στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δεν υπάρχει προς ώρας κίνδυνος ζωής.

Σε δευτερόλεπτα

Όλα συνέβησαν μέσα σε δευτερόλεπτα σύμφωνα με μαρτυρία του επιβαίνοντα ενός από τα λεωφορεία που συγκρούστηκαν στη Βούλα. Πρόκειται για ένα πούλμαν με δεκάδες τραυματίες, τρεις εξ αυτών σοβαρά.

«Πέρασε τη στάση, και είδε ότι κάποιος θέλει να κατέβει κάποιον να πάρει, και απότομα σταματάει ακαριαίως... Και ακούμε ένα μπαμ, ήταν το τρακάρισμα που έκανε από πίσω το λεωφορείο. Με ένα απότομο φρενάρισμα αυτό ήταν... απότομο φρενάρισμα και τράκαρε ο άλλος από πίσω» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.