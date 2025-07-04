Βούλα: Τι δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στον ΣΚΑΪ για τη σύγκρουση των λεωφορείων

Όλα συνέβησαν μέσα σε δευτερόλεπτα σύμφωνα με μαρτυρία του επιβαίνοντα ενός από τα λεωφορεία που συγκρούστηκαν στη Βούλα. Πρόκειται για ένα πούλμαν με δεκάδες τραυματίες, τρεις εξ αυτών σοβαρά.

«Πέρασε τη στάση, και είδε ότι κάποιος θέλει να κατέβει κάποιον να πάρει, και απότομα σταματάει ακαριαίως... Και ακούμε ένα μπαμ, ήταν το τρακάρισμα που έκανε από πίσω το λεωφορείο. Με ένα απότομο φρενάρισμα αυτό ήταν... απότομο φρενάρισμα και τράκαρε ο άλλος από πίσω» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 32 άτομα έχουν τραυματισθεί, εκ των οποίων οι τρεις πιο σοβαρά. Οι περισσότεροι επιβάτες ήταν ανήλικοι μαθητές που πήγαιναν για μπάνιο.

