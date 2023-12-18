Τη σωματική ακεραιότητα φοιτητών, αστυνομικών και διερχόμενων πολιτών θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο ο εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί στην οδό Κοκκινοπούλου, κοντά στην έδρα των ΜΑΤ, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Αρχηγείου της Αστυνομίας.
«Σήμερα και ώρα 12:29 το Κέντρο της Άμεσης Δράσης Αττικής ενημερώθηκε τηλεφωνικά από την Εφημερίδα των Συντακτών ότι έλαβαν ηχογραφημένο μήνυμα το οποίο ανέφερε για ενεργοποίηση βόμβας σε στρατόπεδο κοντά στην έδρα των ΜΑΤ, η οποία επρόκειτο να εκραγεί σε 45 λεπτά», αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για τη βόμβα στην οδό Κοκκινοπούλου.
«Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπου διαπιστώθηκε σε σημείο με δέντρα η ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού και η περιοχή αποκλείστηκε έγκαιρα, καθώς σε περίπτωση έκρηξης θα απειλούνταν η σωματική ακεραιότητα φοιτητών από τις εγκαταστάσεις του παρακείμενου πανεπιστημίου, αστυνομικών και διερχόμενων πολιτών.
Από αστυνομικούς του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών πραγματοποιήθηκε η διαδικασία εξουδετέρωσης του εκρηκτικού μηχανισμού, ο οποίος έχει αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τα περαιτέρω.
Προανάκριση διενεργείται από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β)».
