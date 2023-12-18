Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κυρίως κοκαΐνης προχώρησε η αστυνομία η οποία συνέλαβε 10 μέλη της οργάνωσης οργάνωσης μεταξύ των οποίων και των αρχηγών

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν τα μέλη της εγκληματικής ομάδας ανέρχεται στο 1.232.000 ευρώ

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν -10- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή, παράβαση καθήκοντος, υπεξαίρεση, παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Επιπλέον, σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος -3- ατόμων, έγκλειστων σε καταστήματα κράτησης.

Προηγήθηκαν καταγγελίες αναφορικά με τη δράση εγκληματικής ομάδας που ενέχεται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Πειραιά με τη συμμετοχή Αξιωματικού του Λιμενικού, καθώς και άλλων ιδιωτών, έγκλειστων σε καταστήματα κράτησης.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία και προανακριτικά δεδομένα, ενώ έγινε εφαρμογή ειδικών ανακριτικών ενεργειών από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής ομάδας, επιχειρησιακά δομημένης και με διαρκή δράση, αποτελούμενη από περισσότερα των τριών πρόσωπα, τα μέλη της οποίας, τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2023, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε αυτή και προέβαιναν στη διακίνηση (προμήθεια, αποθήκευση, κατοχή, πώληση κ.λπ.) ναρκωτικών ουσιών, αποκλειστικά κοκαΐνης.

Ο τρόπος δράσης της εγκληματικής οργάνωσης (modus operandi)

Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης ήταν 71χρονη, έγκλειστη σε κατάστημα κράτησης, η οποία αποτελούσε τον ιθύνοντα νου της οργάνωσης, καθώς ήταν επιφορτισμένη με την επιμέλεια και την υλοποίηση όλου του επιχειρησιακού σκέλους. Τα μέλη της οργάνωσης πειθαρχούσαν στις εντολές της και δεν ενεργούσαν, αν δεν εξασφάλιζαν προηγουμένως τη σύμφωνη γνώμη της. Λάμβανε υψηλότατα μέτρα αυτοπροστασίας, καθώς συνομιλούσε με τα υπόλοιπα μέλη χρησιμοποιώντας συνθηματικά και προσωνύμια. Είχε φροντίσει για την απαραίτητη υποδομή της οργάνωσης, παρέχοντας χώρο – καβάτζα, ενώ ταυτόχρονα είχε αναπτύξει το δίκτυο από την αρχική προμήθεια μέχρι την τελική πώληση των ναρκωτικών ουσιών. Τα κέρδη της οργάνωσης μοιράζονταν στα υπόλοιπα μέλη μόνο καθ’ υπόδειξη της και αφού πρώτα καθόριζε το μερίδιο που αναλογεί στον καθένα. Διαθέτει πλούσιο ποινικό παρελθόν στη διάπραξη παρόμοιων εγκληματικών πράξεων, γεγονός που καταδεικνύεται και από τον επαγγελματικό σχεδιασμό των παράνομων ενεργειών της οργάνωσης,

Κατώτερος Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, αποτελούσε ζωτικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, επιφορτισμένος με το ρόλο του κύριου προμηθευτή των ναρκωτικών ουσιών. Εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του και το τμήμα του Λιμενικού στο οποίο υπηρετούσε, κατάφερνε να εξασφαλίζει ποσότητες, οι οποίες είχαν άμεση σχέση με τις υποθέσεις που ερευνούσαν. Με τον τρόπο αυτό, εξασφάλιζε στην οργάνωση μηδενικό κόστος της ναρκωτικής ουσίας, έχοντας ως αντίκτυπο τα τεράστια περιθώρια κέρδους που είχαν από την μεταπώληση της στους τελικούς διακινητές. Παράλληλα, κατά τις επικοινωνίες του λάμβανε ιδιαίτερα μέτρα αυτοπροστασίας, ενώ χρησιμοποιούσε τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε ανύπαρκτους αλλοδαπούς.

Επίσης 63χρονη, αποτελούσε βασικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς ήταν επιφορτισμένη με το ρόλο του ταμία - διαχειριστή της οργάνωσης, του φύλακα της καβάτζας, ενώ παράλληλα ήταν ο συνδετικός κρίκος της αρχηγού με τα υπόλοιπα μέλη, με την οποία μάλιστα συνδέονταν με φιλικές σχέσεις. Αναλάμβανε να συναντά δια ζώσης τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, είτε αφορούσε συναλλαγή με ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, είτε παραλαβή χρηματικών ποσών και το διαμοιρασμό, ακολούθως, των μεριδίων. Για όλα τα ανωτέρω ενεργούσε μόνο κατόπιν εντολής ή σύμφωνης γνώμης της αρχηγού.

Επίσης στη συμμορία συμμετείχαν:

Ένας 47χρονος, που αποτελούσε βασικό μέλος της οργάνωσης, ενώ συνδέονταν με στενές συγγενικές σχέσεις με την αρχηγό. Μετέφερε γι’ αυτήν προσωπικά αντικείμενα και προμήθειες, μέσω επισκεπτηρίων στο Κατάστημα Κράτησης.

Ένας 71χρονος, έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης, αποτελούσε έναν από τους βασικούς φύλακες ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, καθώς η δράση του τερματίστηκε την 03-08-2023, κατόπιν σύλληψης του από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, η διακίνηση της οποίας εντάσσεται στη δράση της παρούσας εγκληματικής οργάνωσης.

Ένας 56χρονος, που αποτελούσε έναν από τους βασικούς μεταφορείς ναρκωτικών ουσιών της οργάνωσης, από τα περιφερειακά σημεία φύλαξης, στο σπίτι - καβάτζα.

Δύο ακόμη άντρες 55 και 51 ετών αντίστοιχα, που αποτελούσαν τους βασικούς διακινητές ναρκωτικών ουσιών της οργάνωσης. Ο 55χρονος από κοινού με την 38χρονη σύντροφό του, προμηθεύονταν τις ναρκωτικές ουσίες για την περαιτέρω διακίνησή τους.

Ένας 44χρονος, που συνδέονταν με συγγενικούς δεσμούς με τη διαχειρίστρια του σπιτιού - «καβάτζας» είχε ελεύθερη πρόσβαση στο σπίτι, ενώ ο ίδιος από κοινού με 56χρονη διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες και επιπλέον μετέφερε – παρέδιδε ποσότητες ναρκωτικών ουσιών στους υπόλοιπους διακινητές της εγκληματικής οργάνωσης.

Μια 44χρονη, έγκλειστη σε κατάστημα κράτησης, που αποτελούσε βοηθό της αρχηγού προκειμένου να διευθετήσει και οργανώσει τις παραδόσεις ναρκωτικών ουσιών σε βασικό διακινητή, αλλά και την επιστροφή των χρηματικών ποσών που προέρχονται από την πώληση αυτών, στην ταμία της οργάνωσης.

Ανώτερος Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, παρείχε εκ της θέσης του, την απαραίτητη κάλυψη και πρόσβαση στον υφιστάμενο του και βασικό προμηθευτή της εγκληματικής οργάνωσης.

Κατά τις συνομιλίες τους, χρησιμοποιούσαν συνθηματικά, ώστε να δυσχεραίνουν την αποκρυπτογράφηση τους από τις Διωκτικές Αρχές και συγκεκριμένα:

«μηχανάκια», «πληροφορίες», «τηλέφωνα» = ποσότητες ναρκωτικής ουσίας,

«αριθμοί» = λεφτά,

«βραστό» = κοκαΐνη για χρήση ως «φρίμπα»,

«μονόζυγο» = ζυγαριά ακριβείας,

«νούμερα» = ύψος χρημάτων ανά 1.000 ευρώ,

«γατάκια» = κιλά κοκαΐνης,

«πράγματα» = ναρκωτικά,

«δραχμή» = γραμμάριο,

«ντάριπε» = (αναγραμματισμός) πεντάρι, δηλαδή πέντε.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, συστήθηκε ειδική επιχειρησιακή ομάδα όπου κατά τις απογευματινές ώρες της 16ης Δεκεμβρίου και στο πλαίσιο επικείμενης προμήθειας ναρκωτικών ουσιών, συνελήφθη ο κατώτερος Αξιωματικός του Λιμενικού, ο οποίος κατά τη στιγμή της σύλληψής του αντιστάθηκε σθεναρά και προσπάθησε να απορρίψει σακίδιο πλάτης, το οποίο στη συνέχεια κατασχέθηκε, καθώς έφερε -3- ορθογώνιες συσκευασίες (πλάκες) και -2- αυτοσχέδιες συσκευασίες, που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους -5.179- γραμμαρίων.

Παράλληλα, συνελήφθησαν η 63χρονη διαχειρίστρια του σπιτιού – «καβάτζας» και ο 47χρονος βοηθός της.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα και χώρους εργασίας, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-5- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες περιέχουσες ναρκωτική ουσία κοκαΐνης συνολικού μεικτού βάρους -2.512- γραμμάρια,

-6- ζυγαριές ακριβείας,

κινητά τηλέφωνα,

πλήθος καρτών SIM,

κλειδί αυτοκινήτου,

διάφορα αθλητικά ρούχα,

διάφορα κλειδιά της δίκυκλης μοτοσικλέτας,

γραμμάτιο είσπραξης (κατάθεση σε λογαριασμό),

τσαντάκι μέσης μάρκας,

ποσότητα κοκαΐνης βάρους περίπου -289- γραμμαρίων,

ποσότητα κάνναβης περίπου -78- γραμμαρίων,

ποσότητα ναρκωτικής ουσίας κάνναβης συνολικού βάρους περίπου -18- γραμμαρίων,

ποσότητα ναρκωτικής ουσίας ηρωίνης βάρους -2- γραμμαρίων και

συσκευασία με ναρκωτική ουσία κοκαΐνη συνολικού βάρους 28 γραμμαρίων,

γεμιστήρας και -91- φυσίγγια,

το συνολικό χρηματικό ποσό των 5.780 ευρώ,

πλήθος φυσιγγίων πυροβόλου όπλου,

-2- σιδερογροθιές, μαχαίρι, -2- πτυσσόμενες ράβδοι - γκλοπ και σουγιάς,

πλήθος ταυτοτήτων αλλοδαπών υπηκόων και

σημειωματάριο με χειρόγραφες σημειώσεις για χρηματικές συναλλαγές σχετικά με ναρκωτικές ουσίες,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως προϊόν νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από την πώληση ναρκωτικών και δίκυκλη μοτοσικλέτα, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων, καθώς και η πινακίδα κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας του.

Παράλληλα, διενεργήθηκε αυτοψία στο χώρο αποθήκευσης των κατασχεμένων ναρκωτικών ουσιών Λιμεναρχείου, όπου διαπιστώθηκε ότι σε τρεις συνολικά υποθέσεις όπου κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες σε σάκους, αυτοί έφεραν παραβιασμένη σφραγίδα παρότι το περιεχόμενο τους είχε καταμετρηθεί από το Γενικό Χημείο του Κράτους και είχαν σφραγιστεί.

Υπολογίζεται ότι, κατά τη διερευνώμενη περίοδο, η εγκληματική οργάνωση διακίνησε τουλάχιστον -14.500- γραμμάρια κοκαΐνης, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν τα μέλη της ανέρχεται στο -1.232.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.

Πηγή: skai.gr

