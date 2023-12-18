Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών αυτή την ώρα στην Πολυτεχνειούπολη σε σημείο κοντά στην έδρα των ΜΑΤ, μετά από τηλεφώνημα αγνώστου πως έχει τοποθετηθεί βόμβα στην οδό Κοκκινοπούλου. Η αστυνομία εκτιμά ως πολύ σοβαρό το περιστατικό.

Δείτε φωτογραφία από το σημείο που βρέθηκε ο μηχανισμός:

Ο άγνωστος τηλεφώνησε στις 12:29 και έδωσε προθεσμία 45 λεπτά μέχρι να εκραγεί. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ύποπτη σακούλα, και όπως διαπιστώθηκε περιείχε ενεργό εκρηκτικό μηχανισμό που εξουδετερώθηκε από τα ΤΕΕΜ.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ο μηχανισμός περιλάμβανε δυναμίτιδα, μπαταρία και ρολόι, ήταν τοποθετημένος σε τάπερ, ενώ την έρευνα ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Εκτίμηση της αστυνομίας για τον μηχανισμό είναι πως οποίος τον έβαλε ήξερε πολύ καλά πως να τον συνδέσει. Ακόμη είναι σίγουροι πως οποίος κρύβεται από πίσω έχει ξανά τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό.

Η αστυνομία ανακοίνωσε για την υπόθεση:

Σήμερα και ώρα 12:29 το Κέντρο της Άμεσης Δράσης Αττικής ενημερώθηκε τηλεφωνικά από την Εφημερίδα των Συντακτών ότι έλαβαν ηχογραφημένο μήνυμα το οποίο ανέφερε για ενεργοποίηση βόμβας σε στρατόπεδο κοντά στην έδρα των ΜΑΤ, η οποία επρόκειτο να εκραγεί σε 45 λεπτά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπου διαπιστώθηκε σε σημείο με δέντρα η ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού και η περιοχή αποκλείστηκε έγκαιρα, καθώς σε περίπτωση έκρηξης θα απειλούνταν η σωματική ακεραιότητα φοιτητών από τις εγκαταστάσεις του παρακείμενου πανεπιστημίου, αστυνομικών και διερχόμενων πολιτών.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών πραγματοποιήθηκε η διαδικασία εξουδετέρωσης του εκρηκτικού μηχανισμού, ο οποίος έχει αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τα περαιτέρω.

Προανάκριση διενεργείται από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.