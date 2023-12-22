Δεν είχαν καλές σχέσεις δύο γείτονες πολυκατοικίας στο κέντρο του Βόλου και το αποκορύφωμα έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν μια 69χρονη γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι 4ου ορόφου να τινάξει μια κουβέρτα, με αποτέλεσμα ο 56χρονος αλλοδαπός που μένει στον κάτω όροφο να τραβήξει την κουβέρτα δύο φορές, με αποτέλεσμα η γυναίκα να κινδυνέψει να πέσει στο κενό.

Όλα έγιναν προχθές το μεσημέρι, σε πολυκατοικία επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, όταν η γυναίκα βγήκε στη βεράντα του διαμερίσματός της για να τινάξει την κουβέρτα.

Ο ένοικος του κάτω ορόφου την είδε, την άρπαξε και την τράβηξε δύο φορές, θέλοντας σύμφωνα με την ίδια, να κάνει τη γυναίκα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει στο κενό. Όταν του είπε ότι κινδύνεψε και του ζήτησε τον λόγο, εκείνος την έβρισε.

Η 69χρονη κατέθεσε μήνυση κατά του αλλοδαπού, ο οποίος συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα σωματικής βλάβης και εξύβριση και παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Ο κατηγορούμενος ζήτησε προθεσμία και θα δικαστεί σήμερα Παρασκευή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο γείτονες έχουν διαφορές και καθόλου καλές σχέσεις μεταξύ τους…

