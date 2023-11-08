Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Βόλος και το Πήλιο επέστρεψαν – Το βίντεο της καμπάνιας που προσκαλεί επισκέπτες μετά τις πλημμύρες

«Οι δρόμοι άνοιξαν, η φύση γλύκανε, η θάλασσα γαλήνεψε, τα χωριά ομόρφυναν, οι άνθρωποι χαμογέλασαν, όλα ετοιμάστηκαν, όλα σε περιμένουν»

βολος

Με ένα βίντεο - τουριστική καμπάνια, ο Δήμος Βόλου περνάει το μήνυμα σε όλους ότι ο Βόλος και το Πήλιο επέστρεψαν δυναμικά ως δημοφιλής προορισμός, μετά τις καταστροφές της κακοκαιρίας Daniel.

Οι πλημμύρες του Σεπτεμβρίου «πλήγωσαν» την πόλη, όμως όλα πολύ γρήγορα έγιναν όπως πριν.

Όπως λέει το βίντεο: «Οι δρόμοι άνοιξαν, η φύση γλύκανε, η θάλασσα γαλήνεψε, τα χωριά ομόρφυναν, οι άνθρωποι χαμογέλασαν, όλα ετοιμάστηκαν, όλα σε περιμένουν. Η ζωή είναι εδώ, δυνατή, αισιόδοξη, ζωντανή και όμορφη από ποτέ. Καλώς να έρθεις στον Βόλο και στο Πήλιο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πήλιο Βόλος κακοκαιρία Daniel
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark