Με ένα βίντεο - τουριστική καμπάνια, ο Δήμος Βόλου περνάει το μήνυμα σε όλους ότι ο Βόλος και το Πήλιο επέστρεψαν δυναμικά ως δημοφιλής προορισμός, μετά τις καταστροφές της κακοκαιρίας Daniel.

Οι πλημμύρες του Σεπτεμβρίου «πλήγωσαν» την πόλη, όμως όλα πολύ γρήγορα έγιναν όπως πριν.

Όπως λέει το βίντεο: «Οι δρόμοι άνοιξαν, η φύση γλύκανε, η θάλασσα γαλήνεψε, τα χωριά ομόρφυναν, οι άνθρωποι χαμογέλασαν, όλα ετοιμάστηκαν, όλα σε περιμένουν. Η ζωή είναι εδώ, δυνατή, αισιόδοξη, ζωντανή και όμορφη από ποτέ. Καλώς να έρθεις στον Βόλο και στο Πήλιο».

Πηγή: skai.gr

