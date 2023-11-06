Τροχαίο με έναν τραυματία στην Αθηνών - Λαμίας - Διαλύθηκε το αυτοκίνητο - Φωτογραφίες

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ενός 28χρονου οδηγού, σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας (6/11/23) στην εθνική οδό Λαμίας - Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα στο 184,5ο χλμ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του LamiaReport ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στο ύψος της γέφυρας του Ρεγγινίου, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στις προστατευτικές μπάρες δεξιά και αριστερά και ο ίδιος να βρεθεί έξω από αυτό, πεσμένος στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έφτασε γρήγορα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και άνθρωποι της Κεντρικής Οδού βρέθηκαν επίσης στον τόπο του ατυχήματος για τη σήμανση και την φροντίδα απομάκρυνσης του διαλυμένου οχήματος από το μέσον του οδοστρώματος.

