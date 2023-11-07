Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Παραμένουν τα έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο της Κηφισού από το ύψος της Νέας Κηφισιάς προς τη Νέα Φιλαδέλφεια καθώς και στη παραλιακή από το ύψος του Αγίου Κοσμά προς την Καλαμακίου.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Ρέντη, είχαν πέσει στο οδόστρωμα λάδια και χώματα από καρότσα φορτηγού. Είχαν κλείσει οι δύο λωρίδες της εθνικής οδού οι οποίες στις 9:00 το πρωί δόθηκαν στην κυκλοφορία μετά την αποκατάσταση του προβλήματος.

Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στην Περιφερειακή Κερατσινίου κατά μήκος της Δραπετσώνας προς τη λεωφόρο Δημοκρατίας

Πηγή: skai.gr

