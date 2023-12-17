Εντολή για τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής έρευνας έδωσε η Εισαγγελία Βόλου μετά την καταγγελία της μητέρας ενός 7χρονου μαθητή δημοτικού σχολείου Βόλου, ο οποίος φέρεται να έχει πέσει θύμα bullying από μεγαλύτερο συμμαθητή του, ο οποίος τον έγδυσε και έπαιξε τρίλιζα στα οπίσθιά του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ταχυδρόμος» του Βόλου, δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο, μπαίνει στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας Βόλου. Η πιο πρόσφατη παρέμβαση είχε γίνει το 2022.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η έρευνα ανατέθηκε στην Αστυνομία, η οποία έχει ήδη λάβει καταθέσεις από τους καταγγέλλοντες γονείς του παιδιού, τους γονείς του μαθητή που φέρεται να είναι ο θύτης, καθώς και από τη διευθύντρια αλλά και δασκάλους. Τελευταία θα κληθούν να καταθέσουν τα παιδιά, παρουσία ψυχολόγου. Αν οι καταγγελίες επιβεβαιωθούν, οι γονείς του παιδιού φερόμενου ως θύτη κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν την κατηγορία παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Να σημειωθεί ότι από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διενεργείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση, το αποτέλεσμα της οποίας θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Την Παρασκευή, ο 7χρονος μαθητής κλήθηκε εκ νέου να υποδείξει τον μεγαλύτερο συμμαθητή του που του άσκησε μπούλινγκ. Μολονότι το παιδί από την πρώτη ημέρα υπέδειξε ποιο ήταν το παιδί, ο 7χρονος χθες το πρωί, μπήκε ξανά στην ψυχοφθόρο διαδικασία αναγνώρισης.

Σύμφωνα με τον πατέρα του 7χρονου, ο γιος του, από την πρώτη στιγμή είχε υποδείξει τον φερόμενο ως δράστη του bullying που δέχθηκε. «Ενώπιον του παιδιού έφεραν πολλά παιδιά από το σχολείο ακόμη κι ένα κοριτσάκι. Ο γιος μου είπε ποιο παιδάκι ευθύνεται για τα γράμματα που βρήκαμε γραμμένα με μαρκαδόρο στο κορμάκι του, ωστόσο προχθές το βράδυ, κλήθηκε να ξαναπεράσει από την ψυχοφθόρα διαδικασία», λέει ο πατέρας. «Μας ενημέρωσαν από το σχολείο χθες (σ.σ. προχθές) το βράδυ ότι θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία της αναγνώρισης, επειδή δήθεν την πρώτη φορά ο γιος μου δεν ήταν σίγουρος, κάτι που δεν ισχύει», επεσήμανε μιλώντας στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ.

Ο 7χρονος υπέδειξε εκ νέου τον συμμαθητή που τον ενόχλησε με αυτό τον πρωτοφανή τρόπο και στη συνέχεια επέστρεψε στα μαθήματά του. Εξω από το σχολικό προαύλιο, ξεροστάλιαζαν χθες μέχρι την ολοκλήρωση του σχολικού προγράμματος οι γονείς του, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα του συμβεί κάτι κακό την ώρα του διαλείμματος. «Ήμασταν στα κάγκελα και εγώ και η σύζυγός μου και προς τιμή της η δασκάλα της τάξης που πάει ο γιος μου, η οποία δεν τον άφησε στιγμή από τα μάτια της. Το παιδί είναι σε καλή κατάσταση, έπαιζε με τους φίλους του. Βεβαίως χρειάστηκε να δουλέψουμε πολύ ψυχολογικά μαζί με τη μητέρα του, να του εξηγήσουμε ότι δεν πρέπει να φοβάται και πως ό,τι κι να χρειαστεί θα είμαστε δίπλα του», συνεχίζει ο πατέρας.

Σύμφωνα με τον πατέρα του 7χρονου, αυτή τη στιγμή έχει εκδηλωθεί ένα πρωτόγνωρο κύμα συμπαράστασης από άλλους γονείς που τηλεφωνούν στον ίδιο και τη σύζυγό του, εκφράζουν τη συμπαράστασή τους και καταθέτουν τη δική τους εμπειρία. «Μας τηλεφωνούν καθημερινά γονείς για να μας στηρίξουν και να μας πουν κι εκείνοι περιστατικά που αντιμετώπισαν οι ίδιοι, τα κατήγγειλαν αλλά δεν έγινε τίποτα. Πρόκειται για περιστατικά που έγιναν από την αρχή της χρονιάς αλλά και προηγούμενα χρόνια. Το θέμα είναι τι γίνεται. Η βία υπάρχει. Τι κάνουμε για να την αντιμετωπίσουμε; Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί με την αποσιώπηση δεν αντιμετωπίζεται κανένα φαινόμενο. Προσωπικά με έχει ενοχλήσει η αντιμετώπιση της διευθύντριας και το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία καθοδήγηση για το πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα», τονίζει ο πατέρας.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διέταξε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. «Τη Δευτέρα έχω κληθεί εγώ και η σύζυγός μου να καταθέσουμε. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι. Αυτό τουλάχιστον μας λένε κι άλλοι γονείς», αναφέρει ο πατέρας του 7χρονου.

Την ερχόμενη εβδομάδα δε, το πιθανότερο την Τρίτη ή την Τετάρτη αναμένεται, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει, να ολοκληρωθεί και η προανάκριση από την υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βόλου και ο φάκελος της υπόθεσης να φθάσει στην Εισαγγελία. «Εχουμε μπει σε μία ψυχοφθόρα και χρονοβόρα διαδικασία που σίγουρα δεν ωφελεί κανέναν. Όμως κάτι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή για την προστασία των παιδιών μας. Ολων των παιδιών. Γιατί ούτε και το άλλο το παιδάκι που έκανε αυτό το πράγμα στο γιο μας φταίει. Τα σχολεία δεν είναι μόνο υπεύθυνα για να δίνουν στα παιδιά μας γνώσεις και εφόδια για τη ζωή. Υποχρεούνται να εγγυώνται για την ασφάλεια τους μέσα σε αυτά», κατέληξε ο ίδιος.

