Ο λόγος για έναν 54χρονο αστυνομικό από τη Βοιωτία, ο οποίος παρά την δικαστική απόφαση που είχε εκδοθεί σε βάρος του, ώστε να μην πλησιάζει την πρώην σύντροφό του, εκείνος πήγε στο χώρο εργασίας της και ζητούσε να τη δει.
Η γυναίκα του ζήτησε να φύγει λέγοντας ότι αν δεν το κάνει θα καταθέσει μήνυση εναντίον του για την παραβίαση των ασφαλιστικών μέτρων που ισχύουν.
Ο αστυνομικός δεν συμμορφώθηκε και τότε εκείνη πήγε στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα για να καταθέσει μήνυση. Εκεί όμως την περίμενε και πάλι ο πρώην φίλος της, ο οποίος έξω από το ΑΤ, όχι μόνο την έβρισε, αλλά τράβηξε και μαχαίρι με το οποίο πάνω στον τσακωμό την τραυμάτισε σε διάφορα σημεία του σώματός της, ευτυχώς ελαφρά.
Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λειβαδιάς, ενώ ο 54χρονος αστυνομικός συνελήφθη από τους συναδέλφους του και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Λιβαδειάς.
