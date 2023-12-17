Ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε κυριολεκτικά το σπίτι μιας εξαμελούς οικογένειας στη Βάρη το βράδυ της Παρασκευής.

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνουν την ολοσχερή καταστροφή του σπιτιού με τμήμα της κεραμοσκεπής να έχει αποκολληθεί και να βρίσκεται πάνω σε καλώδια μεταφοράς ρεύματος.

Από το συμβάν δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Ο ανεμοστρόβιλος ή επίσημα αεροδίνη, είναι ένα μικρής έκτασης μετεωρολογικό φαινόμενο μικρής χρονικής διάρκειας. Αποτέλεσμα της καταστροφικής του δράσης ήταν χθες το βράδυ στην περιοχή της Βάρης μια οικογένεια έξι ατόμων να μείνει άστεγη. Ευτυχώς δεν τραυματίστε κανένας και οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος», αναφέρει σε ανάρτηση του στο Facebook ο Διοικητής του 8ου Πυροσβεστικού Σταθμού, Σωτήρης Κακλέας.



Πηγή: skai.gr

