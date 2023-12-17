Με εκατοντάδες Αγιοβασίληδες, μικρούς και μεγάλους, «πλημμύρισαν» οι κεντρικοί δρόμοι του Πειραιά, μέσα από το ξεχωριστό, γιορτινό αθλητικό δρώμενο, που πραγματοποιήθηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά από τον Δήμο Πειραιά και τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.).

Οι Αγιοβασίληδες φόρεσαν και εφέτος τις στολές τους, τις οποίες διέθεσε δωρεάν ο Δήμος Πειραιά, ξεκίνησαν από την πλατεία Κοραή και με ενδιάμεσο σταθμό την πλατεία Κανάρη τερμάτισαν στο Δημοτικό Θέατρο, χαρίζοντας χαμόγελα στους διερχόμενους, αλλά και σκορπίζοντας το μήνυμα της χαράς των Χριστουγέννων, της αγάπης και συντροφικότητας.

Το 4ο Santa Run διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πειραιά και του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ», στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του δήμου «Χριστούγεννα στον Πειραιά-Γιορτές στις Γειτονιές».

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Ο Πειραιάς γέμισε Αγιοβασίληδες! Ήμασταν κι εμείς εκεί, οικογενειακώς, στο 4ο Santa Run του Πειραιά! Πολλά μπράβο σε όλους, μικρούς και μεγάλους, που αψήφησαν το κρύο και το ψιλόβροχο, φόρεσαν τη στολή του Άγιου Βασίλη και έτρεξαν στους κεντρικότερους δρόμους της πόλης, για να σκορπίσουν το μήνυμα της χαράς των Χριστουγέννων.

Συγχαρητήρια στον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαία του Δήμου Πειραιά για τη διοργάνωση, στον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πειραιά - ΣΔΥΠ και στον Όμιλο Εθελοντών Κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ», για την πολύτιμη υποστήριξή τους! Και του χρόνου να είμαστε καλά! Χρόνια πολλά!

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν. Ιωσήφ Βουράκης, υπογράμμισε: «Το Santa Run Piraeus έχει γίνει θεσμός για την πόλη του Πειραιά και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν, τους εργαζόμενους, τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πειραιά, αλλά και τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ» που είναι πάντα δίπλα μας. Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτή είναι και η τελευταία δράση που κάνουμε ως Οργανισμός, καθώς με ένα νέο νόμο αναδιοργανώνονται οι υπηρεσίες του δήμου. Όπως όμως είπε και ο Δήμαρχος θα ανταπεξέλθουμε και αυτής της δυσκολίας».

Ο επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πειραιά Σωτήρης Κάκιας, δήλωσε: «Οι Πειραιώτες έχουν αγκαλιάσει αυτό τον θεσμό. Θέλουμε και ευελπιστούμε τα επόμενα χρόνια όλο και περισσότεροι κάτοικοι και φίλοι του Πειραιά να συμμετέχουν σε αυτή τη δράση».

Η Πρόεδρος του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου - ΑγκαλιάΖΩ Αναστασία Πασακοπούλου, σε δήλωσή της, τόνισε: «Το μήνυμα που θέλουμε να «περάσουμε» με τη συμμετοχή μας στο Santa Run Piraeus είναι ότι κανένας δεν είναι μόνος του απέναντι στον καρκίνο, συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατευόμαστε».

Στο γιορτινό αυτό event οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν για την ενίσχυση του κοινωνικού έργου του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου - ΑγκαλιάΖΩ, ενώ στο τέλος της διαδρομής έλαβαν αναμνηστικό μετάλλιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.