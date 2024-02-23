Βόλος: Νέο βίαιο επεισόδιο σε σχολείο μεταξύ μαθητών

Ένα ακόμη βίαιο περιστατικό σημειώθηκε χθες το πρωί σε γυμνάσιο του Βόλου, όταν δύο ανήλικοι επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, δύο μαθητές επιτέθηκαν σε συμμαθητή τους κατηγορώντας τον ότι διέδιδε πληροφορίες ότι έπαιζαν τζόγο σε ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Ο μαθητής φέρεται να απειλήθηκε από τους συνομηλίκους του και άρχισε, να αφαιρεί χρήματα από το σπίτι του.

Το ποσό σύμφωνα με τις πληροφορίες, έφτασε τα 500 με 600 ευρώ, και αναγκάστηκε να το παραδεχτεί στον πατέρα του.

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο προϊστάμενος της ΔΔΕ Μαγνησίας Σ. Σαβελίδης, «ο πατέρας απευθύνθηκε στην αστυνομία κάνοντας καταγγελία, γιατί το παιδί σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε αφαιρούσε τα χρήματα».

Ωστόσο, οι δύο ανήλικοι εμφανίστηκαν χθες στο σχολείο απειλώντας τον φίλο τους και μάλιστα σε ώρα που πραγματοποιούνταν εκδήλωση κατά της βίας με παρούσα αστυνομικό. Οι δύο ανήλικοι αναζητούσαν τον μαθητή, ενώ είχαν καταγράψει απουσίες στο δικό τους σχολείο και είχαν ενημερωθεί οι γονείς τους. Μαρτυρία που δεν επιβεβαιώνεται ,αναφέρει ότι υπήρξε στα χέρια τους και αιχμηρό αντικείμενο .

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και το Υπουργείο Παιδείας.

