Στη σύλληψη τεσσάρων ανήλικων Ρομά προχώρησε η αστυνομία στην Καλαμάτα, για ξυλοδαρμό σε βάρος ενός 16χρονου μαθητή έπειτα από μήνυση που κατέθεσε το ανήλικο παιδί μαζί με τον πατέρα του στην αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αμέσως μετά το τέλος του σχολείου, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, έξω από το γυμνάσιο της Θουρίας οι τέσσερις συλληφθέντες ηλικίας από 14 έως και 16 ετών, φέρονται να πείραζαν -άγνωστο για ποιο λόγο – έναν άλλο μαθητή του σχολείου. Όταν ένας 16χρονος, μαθητής Λυκείου, επενέβη για να ζητήσει το λόγο, οι τέσσερις ανήλικοι του επιτέθηκαν με τη συνδρομή και ενός μεγαλυτέρου εξωσχολικού σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων του σχολείου.

Οι Αστυνομικές Αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τους νεαρούς Ρομά, που εμπλέκονται στο επεισόδιο, όλοι μαθητές του γυμνασίου Θουρίας. Πρόκειται συγκεκριμένα για έναν 14χρονο, έναν 16χρονο και δυο 15χρονους.

Επίσης συνελήφθησαν δυο μητέρες, 36 και 41ετών, αντίστοιχα, για παραμέληση εποπτείας τους.

Ο 16χρονος μαθητής που δέχθηκε την επίθεση, χρειάστηκε να μεταβεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας όπου και τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες καθώς έφερε εκδορές και μώλωπες στο πρόσωπο.

Στο Σχολείο επικρατεί αναβρασμός από γονείς που ζητούν τόσο από τη διοίκηση του Γυμνασίου όσο και από τη διοίκηση του Λυκείου της περιοχής να λάβουν μέτρα, πριν εκτραχυνθεί περαιτέρω η όλη κατάσταση.

