Χειροπέδες σε τρεις ανήλικους πέρασαν αστυνομικοί χθες το πρωί, οι οποίοι κατηγορούνται για επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά δύο μαθητών στο προαύλιο σχολικού συγκροτήματος στον Βόλο, και θα δικαστούν σε ρητή δικάσιμο του Δικαστηρίου Ανηλίκων Βόλου.

Ύστερα από έρευνα των αστυνομικών συνελήφθησαν οι εξωσχολικοί, που είναι ανήλικοι μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου άλλου σχολείου, όπως και ο μαθητής Γυμνασίου που τους φώναξε να χτυπήσουν τους συμμαθητές του, επειδή τον επέπληξαν.

Οι συλληφθέντες ανήλικοι οδηγήθηκαν αργά χθες το απόγευμα στην εισαγγελέα υπηρεσίας, ασκήθηκε δίωξη σε βάρος τους για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και θα δικαστούν σε ρητή δικάσιμο του Δικαστηρίου Ανηλίκων τον Ιανουάριο του 2025.

Το επεισόδιο έγινε το πρωί της Δευτέρας σε σχολικό συγκρότημα του Βόλου, όπου συστεγάζονται Γυμνάσιο και Λύκειο και είχε αποτέλεσμα τον τραυματισμό και τη μεταφορά στο Νοσοκομείο δύο μαθητών για πρώτες βοήθειες. Για το περιστατικό η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ζήτησε από τους διευθυντές των δύο συστεγαζόμενων σχολείων, να κινηθούν νομικά κατά παντός υπευθύνου και διέταξε ΕΔΕ για τυχόν παραλείψεις.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, μαθητής Γυμνασίου πέρασε τη ζώνη του Γυμνασίου στο προαύλιο του σχολείου και μπήκε σε περιοχή του Λυκείου με αποτέλεσμα να τον επιπλήξει ένας μαθητής Λυκείου, ο οποίος ενημέρωσε και τον υποδιευθυντή.

Η επίπληξη ενόχλησε το μαθητή Γυμνασίου που ειδοποίησε δύο εξωσχολικούς φίλους του, που πήγαν στο σχολείο, κατάφεραν να μπουν μέσα στο προαύλιο για να ζητήσουν εξηγήσεις από το μαθητή Λυκείου.

Οι εξωσχολικοί τον χτύπησαν στο κεφάλι ενώ στο μάτι χτυπήθηκε και ακόμη ένας μαθητής που μπήκε στη μέση να τους χωρίσει.

Ο προϊστάμενος Β’θμιας Εκπαίδευσης, Σωκράτης Σαβελίδης δήλωσε ότι “έχουν κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ έχει ενημερωθεί και το υπουργείο Παιδείας”.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.