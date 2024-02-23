Λογαριασμός
Υπό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα στην Κυψέλη - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Κεφαλληνίας

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην όδο Κεφαλληνίας που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω της πυρκαγιάς

UPDATE: 07:10
Πυροσβεστική

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε χώρο καταστήματος στην Κυψέλη, .

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην όδο Κεφαλληνίας που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω της πυρκαγιάς.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
 

