Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε χώρο καταστήματος στην Κυψέλη, .

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην όδο Κεφαλληνίας που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω της πυρκαγιάς.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.



Υπό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά επί της οδού Κεφαλληνίας στο δήμο Αθηναίων. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 23, 2024

Πηγή: skai.gr

