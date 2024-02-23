Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε χώρο καταστήματος στην Κυψέλη, .
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην όδο Κεφαλληνίας που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω της πυρκαγιάς.
Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Υπό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά επί της οδού Κεφαλληνίας στο δήμο Αθηναίων.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 23, 2024
Πηγή: skai.gr
