Τραγωδία στην Πάτρα: Δύο νέοι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο

Θρήνος στην Πάτρα για τους δύο νέους που έχασαν την ζωή τους σε τροχαίο στην εθνική οδό Πατρών-Αθηνών, στο ύψος της οδού Αρέθα.

Σύμφωνα με το tempo24.news ένας 20χρονος και ένας 21χρονος σκοτώθηκαν ακαριαία όταν η μηχανή που οδηγούσε ο πρώτος κινούμενη στην εθνική οδό στο ύψος της Αρέθα και με κατεύθυνση την Πάτρα έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο που κινείτο στην οδό Αρέθα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη καθώς η μηχανή χτύπησε πάνω στο ΙΧ με μεγάλη ταχύτητα. Τα δύο παιδιά έπεσαν στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό τους.

Οι διασώστες που έφθασαν αμέσως δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα, ήταν πλέον αργά.

Πηγή: skai.gr

