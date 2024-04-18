Στο «μικροσκόπιο» των αστυνομικών αρχών βρίσκεται η έκρηξη έξω από το νυχτερινό κέντρο Premiera στη συνοικία Παλαιών, στον Βόλο, λίγο μετά τις 11 τη νύχτα της Δευτέρας.

Ευτυχώς, το κατάστημα ήταν κλειστό και την ώρα εκείνη δεν υπήρχε κίνηση ή σταθμευμένα αυτοκίνητα στο σημείο, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στο νυχτερινό κέντρο, σε κατάστημα ρούχων που βρίσκεται απέναντι και σε διπλανή επιχείρηση σκαφών.

Ήδη τα υπολείμματα της έκρηξης έχουν σταλεί για ανάλυση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή προειδοποιητικό χτύπημα και κάνουν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.

Από τις πληροφορίες που υπάρχουν, η έκρηξη φαίνεται να προήλθε από δυναμίτιδα, καθώς ο ήχος ήταν τόσο δυνατός που ακούστηκε ακόμη και στο κέντρο του Βόλου, ενώ όσοι πήγαν στο σημείο τις πρώτες στιγμές φαίνεται να υποστηρίζουν ότι υπήρχε έντονη οσμή πυρίτιδας. Χαρακτηριστικό είναι ακόμη ότι μετά την έκρηξη δεν ξέσπασε πυρκαγιά, κάτι που αποκλείει το ενδεχόμενο να πυροδοτήθηκαν γκαζάκια, τα οποία επίσης δεν κάνουν τόσο θόρυβο.

Η δυναμίτιδα φέρεται να έπεσε στον δρόμο μπροστά από το νυχτερινό κέντρο, πιθανόν από διερχόμενο όχημα και από το ωστικό κύμα της έκρηξης, έσπασε όσο η τζαμαρία του κέντρου διασκέδασης, όσο και του καταστήματος ρούχων, που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αστυνομία επεξεργάζεται βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο διακρίνονται δύο άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο και περνώντας έριξαν από το κέντρο διασκέδασης την εκρηκτική ύλη.

