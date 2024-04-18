1906 Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

Καταστροφικός σεισμός, μεγέθους 7,8 Ρίχτερ, πλήττει το Σαν Φρανσίσκο. Οι νεκροί υπολογίζονται σε 3.000, ενώ οι άστεγοι σε 300.000.

1932 ΧΡΕΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Ελλάδα κηρύσσει χρεοστάσιο. Ύστατη προσπάθεια από την κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου για τη διάσωση της δραχμής.

1951 Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και οι τρεις χώρες της BENELUX (Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο) υπογράφουν στο Παρίσι την ιδρυτική πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), που θα αποτελέσει τον προπομπό της ΕΟΚ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1955 ΠΕΘΑΝΕ Ο ΑΛΜΠΕΡΤ ΑΪΝΣΤΑΙΝ

Άλμπερτ Αϊνστάιν, Γερμανός φυσικός, «πατέρας» της θεωρίας της σχετικότητας. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 1921 για τις εργασίες του στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.



