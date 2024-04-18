Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σαν σήμερα: 18 Απριλίου 1906 - Ο μεγάλος σεισμός του Σαν Φρανσίσκο - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Ο σεισμός και η πυρκαγιά που ακολούθησε κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος του Σαν Φρανσίσκο, της επονομαζόμενης και «Πύλης του Ειρηνικού»

Σαν σήμερα

  • 1906  Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

Σαν σήμερα

Καταστροφικός σεισμός, μεγέθους 7,8 Ρίχτερ, πλήττει το Σαν Φρανσίσκο. Οι νεκροί υπολογίζονται σε 3.000, ενώ οι άστεγοι σε 300.000.

  • 1932 ΧΡΕΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σαν σήμερα

Η Ελλάδα κηρύσσει χρεοστάσιο. Ύστατη προσπάθεια από την κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου για τη διάσωση της δραχμής.

  • 1951  Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Σαν σήμερα

Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και οι τρεις χώρες της BENELUX (Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο) υπογράφουν στο Παρίσι την ιδρυτική πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), που θα αποτελέσει τον προπομπό της ΕΟΚ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • 1955 ΠΕΘΑΝΕ Ο ΑΛΜΠΕΡΤ ΑΪΝΣΤΑΙΝ

Σαν σήμερα

Άλμπερτ Αϊνστάιν, Γερμανός φυσικός, «πατέρας» της θεωρίας της σχετικότητας. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 1921 για τις εργασίες του στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σαν Σήμερα Σαν Φρανσίσκο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark