Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται αυτήν την ώρα σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου και συγκεκριμένα:

Στα δύο ρεύματα της Κηφισού

Στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό

Στον Σκαραμαγκά και τον Ασπρόπυργο

Στα δύο ρεύματα Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου

Στην άνοδο της Συγγρού

Στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας

Πηγή: skai.gr

