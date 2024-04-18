Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Αυξημένη κίνηση παρατηρείται αυτήν την ώρα σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου και συγκεκριμένα:
- Στα δύο ρεύματα της Κηφισού
- Στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό
- Στον Σκαραμαγκά και τον Ασπρόπυργο
- Στα δύο ρεύματα Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου
- Στην άνοδο της Συγγρού
- Στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.