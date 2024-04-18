Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αυξημένη κίνηση σε κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου

Δείτε σε ποια σημεία υπάρχει κίνηση

UPDATE: 08:58
κίνηση

Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης 

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται αυτήν την ώρα σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου και συγκεκριμένα:

  • Στα δύο ρεύματα της Κηφισού 
  • Στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό 
  • Στον Σκαραμαγκά και τον Ασπρόπυργο
  • Στα δύο ρεύματα Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου
  • Στην άνοδο της Συγγρού
  • Στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κίνηση στους δρόμους κίνηση μποτιλιάρισμα Κηφισός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark