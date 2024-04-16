Βόλος: Ισχυρή έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης-Τα σέναρια της αστυνομίας

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 11.30 το βράδυ της Δευτέρας (15/4) σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Παλαιά του Βόλου, ταρακουνώντας ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα.

Σύμφωνα με το e-volos.gr, άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ενώ φαίνεται να έχουν προκληθεί μόνο υλικές ζημιές.

Τα σενάρια της Αστυνομίας για την έκρηξη στο νυχτερινό κέντρο του Βόλου

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι δύο σενάρια θεωρούνται αυτή την ώρα πιο πιθανά, παρότι είναι αρκετά νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Το πρώτο σενάριο αφορά σε μία παρέα ανδρών από τον Αλμυρό, η οποία δημιούργησε πρόβλημα στη λειτουργία του μαγαζιού την περασμένη εβδομάδα. Εξετάζεται λοιπόν αν συνδέονται με την επίθεση στο νυχτερινό κέντρο για λόγους εκδίκησης.

Το δεύτερο σενάριο αφορά σε διαφορές που μπορεί να έχει συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο με τους ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου, χωρίς η επίθεση να τους αφορά άμεσα, αλλά να έγιναν στόχος από… σπόντα.

