Σοκάρει σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας που σημειώθηκε χθες το πρωί σε σχολικό συγκρότημα του Βόλου, όπου συστεγάζονται Γυμνάσιο και Λύκειο και είχε αποτέλεσμα τον τραυματισμό και τη μεταφορά στο νοσοκομείο δύο μαθητών για πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό γίνεται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου, ενώ η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ζήτησε από τους διευθυντές των δύο συστεγαζόμενων σχολείων, να κινηθούν νομικά κατά παντός υπευθύνου και διέταξε ΕΔΕ για τυχόν παραλείψεις.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, μαθητής Γυμνασίου πέρασε τη ζώνη του Γυμνασίου στο προαύλιο του σχολείου και μπήκε σε περιοχή του Λυκείου με αποτέλεσμα να τον επιπλήξει ένας μαθητής Λυκείου, ο οποίος ενημέρωσε και τον υποδιευθυντή.

Η επίπληξη ενόχλησε το μαθητή Γυμνασίου που ειδοποίησε δύο εξωσχολικούς φίλους του που πήγαν στο σχολείο, κατάφεραν να μπουν μέσα στο προαύλιο για να ζητήσουν εξηγήσεις από το μαθητή Λυκείου.

Οι εξωσχολικοί τον χτύπησαν στο κεφάλι ενώ στο μάτι χτυπήθηκε και ακόμη ένας μαθητής που μπήκε στη μέση να τους χωρίσει.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Αστυνομία που διενεργεί προανάκριση, με τους διευθυντές να έχουν ήδη καταθέσει τι γνωρίζουν από χθες ενώ, στο πλαίσιο της διερεύνησης, θα κληθούν όσοι εμπλέκονται στο περιστατικό και μπορούν να ρίξουν φως στη υπόθεση.

Επιπλέον ο προϊστάμενος Β’θμιας Εκπαίδευσης, Σωκράτης Σαβελίδης δήλωσε ότι “έχουν κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ έχει ενημερωθεί και το υπουργείο Παιδείας”.

